Dresda, si barrica in un centro commerciale dopo aver ucciso la madre: arrestato e liberati gli ostaggi

Ha prima ucciso la madre, per poi barricarsi in un centro commerciale, l’Altmarktgalerie, dove ha preso in ostaggio due persone, una donna e um bimbo. Fortunatamente, le forze speciali di polizia hanno liberato gli ostaggi: l’uomo, ferito, è stato arrestato.

Terrore a Dresda

Una vera e propria mattinata di terrore a Dresda, in Germania. Come riferisce l’Agi, nella mattinata di sabato 10 dicembre un quarantenne ha prima ucciso la madre, una donna di 70 anni, in un appartamento in un condominio del quartiere di Dresda-Prohlis.

Successivamente, si è recato presso la sede di una stazione radio, in pieno centro cittadino. Qui avrebbe sparato a una porta tagliafuoco, senza tuttavia riuscire a entrare nell’edificio.

La fuga al centro commerciale

Il quarantenne è infine fuggito in un centro commerciale, rintanandosi in una farmacia. Qui ha preso in ostaggio due persone, una donna e il figlio piccolo.

Alle 12:30 le forze speciali di polizia hanno avuto la meglio sul sequestratore. L’uomo, di nazionalità tedesca, è rimasto ferito nell’operazione. Illesi gli ostaggi, liberati dalle forze dell’ordine dopo gli interminabili minuti di paura.

Paura in centro città

Nel corso della mattinata di sabato 10 dicembre, il centro di Dresda è stato evacuato.

Chiuso anche il vicino Striezelmarkt, uno dei più celebri mercatini di Natale tedeschi. La polizia ha inviato la popolazione a evitare il centro della città.

L’uomo, secondo quanto riferito dalla polizia della città tedesca, era in stato confusionale, aggiungendo che si ritiene che il sequestratore, che è stato ferito durante la cattura, soffra di disturbi mentali.

