Dove trovare i risultati della prova scritta del concorso docenti PNRR2 per la scuola

Si sono concluse il 27 febbraio 2025 le prove scritte del concorso docenti PNRR2 per la scuola. Il ministero dell’Istruzione ha diffuso i dati dei candidati insegnanti della scuola d’infanzia e primaria che hanno superato la prova. Il superamento dello scritto però non comporta automaticamente l’ammissione alla successiva prova orale, determinata a livello regionale in base ai posti disponibili.

Concorso docenti PNRR2, i risultati della prova scritta

Stando ai dati diffusi dal ministero dell’Istruzione, hanno partecipato al concorso docenti PNRR2 per 8.355 posti complessivi per la scuola dell’infanzia e primaria, ordinari e di sostegno, 54.582 candidati.

Di questi candidati insegnanti hanno superato la prova in 32.077, pari al 58,76%.

Fonte foto: ANSA

Dove trovare i risultati della prova scritta

I risultati della prova scritta del concorso docenti sono consultabili sui siti degli Uffici Scolastici Regionali.

In base alle recenti modifiche al regolamento del concorso, possono accedere alla successiva prova orale soltanto chi ha raggiunto il voto di almeno 70/100 nella prova scritta.

Tuttavia non tutti coloro che hanno raggiunto questo punteggio saranno automaticamente ammessi alla fase successiva del concorso.

Saranno i singoli Uffici Scolastici Regionali a selezionare i candidati ammessi all’orale, per un numero pari a tre volte quello dei posti disponibili per ciascuna classe di concorso.

Un criterio selettivo più restrittivo rispetto alle edizioni precedenti, dove il punteggio minimo garantiva automaticamente l’accesso alla prova orale.

Il punteggio minimo di ammissione all’orale

Pertanto saranno ammessi all’orale soltanto i candidati che hanno raggiunto la soglia di punteggio indicata da ciascun Ufficio Scolastico Regionale (USR).

Punteggi minimi che possono variare a seconda della distribuzione dei candidati e del numero di posti disponibili in ogni regione.

Il punteggio minimo richiesto per ogni classe di concorso sarà pubblicato sul sito di ciascun USR.

I candidati che hanno superato la prova scritta saranno informati tramite la loro area riservata sulla piattaforma concorsi.

E riceveranno via email l’eventuale convocazione per la prova orale, contenente tutti i dati necessari, almeno 15 giorni prima della data della prova.