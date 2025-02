Concorso Pnrr 2 per la scuola, quanti hanno superato la prova scritta: non si accede automaticamente all'orale

Il ministero dell’Istruzione ha diffuso i numeri sugli aspiranti docenti che hanno conseguito il punteggio minimo nella prova scritta dei concorsi Pnrr 2, per concorrere ai posti di insegnamenti nella scuola primaria e dell’infanzia. Il superamento dell’esame scritto non corrisponde in automatico all’ammissione alla prova orale.

I risultati della prova scritta

Secondo i dati messi a disposizione dal Ministero guidato da Giuseppe Valditara, i candidati che sono riusciti a ottenere un punteggio minimo di 70/100 sono 32.077.

Si tratta di una quota mediamente superiore alla metà delle domande presentate. Per la scuola dell’infanzia su posto comune sono stati 10.286 gli aspiranti insegnanti che hanno superato la soglia (56,7% delle candidature) su 802 posti disponibili, mentre per il sostegno gli idonei sono stati 1.031 (pari al 47,8%) a fronte di 302 posizioni aperte.

Per quanto riguarda la scuola primaria, invece, gli idonei su posto comune sono 17.209 (il 61,8% dei partecipanti) per 3.140 posti, e 3.551 candidati sul sostegno (55,1%) a fronte di 4.111 posti.

Gli ammessi all’orale del concorso Pnnr 2

L’ammissione alla prova orale del concorso Pnnr 2 è garantita a chi ha ottenuto il punteggio minimo di 70/100, ma per un massimo del triplo di candidati rispetto alle posizioni aperte in ogni regione.

In ogni caso, potranno accedere alla fase successiva a tutti gli idonei che hanno conseguito un risultato pari a quello realizzato dall’ultimo dei partecipanti in graduatoria.

I dati delle regioni

Il ministero dell’Istruzione e del merito ha reso noti i dati distinti per regione e tipologia. Scendendo a livello geografico, la scuola d’infanzia su posto comune vede con il numero maggiore di posti la Lombardia, con 274 posizioni aperte su 1.602 partecipanti che hanno superato la prova scritta, con un rapporto di candidati per ogni posto di 5,8, di molto inferiore rispetto al Lazio, che con 1.486 idonei su soli 26 posti registra un rapporto di 57 aspiranti per cattedra.

Sempre la Lombardia assicura la quantità maggiore di posizioni aperte anche per quanto riguarda i posti comuni nella scuola primaria, con 945 posti per 2.488 candidati, così come i ruoli di insegnanti di sostegno per la scuola primaria, ma in questo caso il rapporto si inverte, con soli 87 idonei su 2.036.

Ancora più insufficiente il quadro per il sostegno della scuola primaria in Piemonte, regione con più posti disponibili ma soltanto 4 candidati.