Doppio accredito Inps a fine marzo in base all'Isee, uno vale 500 euro: chi può riceverli

Buone notizie per le famiglie italiane grazie al doppio accredito Inps previsto per la fine di marzo. Nella giornata di oggi, venerdì 28, verranno infatti erogati contemporaneamente il Supporto formazione e lavoro (Sfl), del valore di 500 euro, e l’Assegno unico per i figli a carico. Le due misure sono cumulabili e potrebbero far arrivare il totale ricevuto in un giorno a oltre 700 euro.

Doppio accredito Inps, 500 euro del Supporto formazione e lavoro

Il primo dei due accrediti riguarda il Supporto formazione e lavoro (Sfl), rivolto ai cittadini tra i 18 e i 59 anni che hanno un Isee fino a 10.140 euro.

La misura, che ha sostituito il Reddito di cittadinanza, garantisce un assegno mensile di 500 euro a coloro che partecipano a percorsi di formazione, tirocini, o progetti utili alla collettività (PUC).

La data canonica per il pagamento è normalmente il 27 del mese, ma per marzo è stata posticipata a oggi, 28 marzo, per motivi amministrativi legati al calendario dell’Inps, senza alcuna conseguenza sui futuri pagamenti previsti nei prossimi mesi.

L’Assegno unico cumulabile

Sempre nella giornata del 28 marzo arriverà anche l’Assegno unico per chi ha figli a carico fino a 21 anni, o senza limite di età nel caso di figli con disabilità riconosciuta.

In questo caso, l’importo dell’assegno varia in base all’Isee: per ogni figlio minorenne sono previsti fino a 201 euro mensili (con Isee fino a 17.227 euro), mentre per i maggiorenni spettano fino a 97 euro.

La misura è cumulabile con il Supporto formazione e lavoro, consentendo così alle famiglie con figli a carico di ricevere entrambi gli aiuti nello stesso giorno.

Come si arriva a oltre 700 euro

Le due somme cumulate garantiscono quindi un supporto economico notevole. Chi usufruisce del Supporto formazione e lavoro (500 euro) e contemporaneamente dell’Assegno unico (201 euro per un figlio minorenne), riceverà in un solo giorno oltre 700 euro.

L’obiettivo delle due misure è quello di sostenere economicamente le famiglie e di favorire l’inserimento nel mondo del lavoro.

L’Inps proseguirà con i pagamenti secondo il calendario previsto anche nei prossimi mesi, garantendo una forma di sostegno essenziale per molti cittadini italiani in difficoltà.