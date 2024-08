Dopo il naufragio della barca a vela a Palermo si procede al recupero delle salme: "È una piccola Concordia"

Dopo il naufragio della barca a vela Bayesian si procede con il recupero delle salme: sono passate più di 24 ore dalla tragedia, ovvero da quando il veliero si è inabissato dopo essere stato colpito dalla tempesta nelle acque di fronte a Porticello, nel mare di Palermo. Ancora sei i dispersi, tra cui il promotore del viaggio premio Mike Lynch. Per i soccorritori è una “piccola Concordia“, data la difficoltà di recuperare i corpi intrappolati all’interno della barca. Nel frattempo un team di psicologi si sta occupando dei superstiti, ospitati nell’hotel Domina Zagarella.

Il punto delle ricerche: chi sono i dispersi

Come riporta Repubblica, le ricerche dei dispersi della barca a vela Bayesian sono riprese la mattina di martedì 20 agosto. Il relitto si trova a 49 metri di profondità. Per ispezionarlo sono arrivate squadre di speleo-sommozzatori da Roma, Cagliari e Sassari. Secondo le prime indiscrezioni, i sei dispersi potrebbero trovarsi all’interno dell’imbarcazione.

Gli speleo-sub dovranno “affrontare difficoltà notevoli”, spiega a Repubblica Luca Cari, responsabile della comunicazione in emergenza dei vigili del fuoco. All’appello mancano l’imprenditore Mike Lynch, la figlia 18enne Hannah, Jonathan Bloomer il presidente della Morgan Stanley International e la moglie Anne Elisabeth, l’avvocato di Mike Lynch Chris Morvillo e sua moglie Nada.

Fonte foto: ANSA Dopo il naufragio nel mare di Porticello, alle porte di Palermo, continuano le ricerche dei dispersi. La barca a vela Bayesian si trova a 49 metri di profondità

In particolare, Mike Lynch è noto alla stampa come il “Bill Gates britannico”: imprenditore di 58 anni, è membro della Royal Society e co-fondatore di Autonomy Corporation, oltre ad aver fondato Invoke Capital e Darktrace. Lynch era un habitué dell’isola di Sicilia, tanto da essere ricordato da un ristoratore di Mondello come un grande amante del cibo e dei colori siciliani.

Fino al pomeriggio di martedì 20 agosto i soccorritori hanno recuperato il corpo di Ricardo Thomas, il cuoco dell’equipaggio. Mentre scriviamo, l’ispezione all’interno del veliero per il recupero degli altri corpi non è ancora iniziata.

Perché il recupero dei dispersi è difficile

Ascoltato da La Stampa Marco Tilotta, uno dei sommozzatori dei vigili del fuoco, ha riferito che sul fondale “la visibilità è buona”, ma per il momento non è stato possibile penetrare nell’imbarcazione.

Il motivo è legato ad oggetti che ostacolano il passaggio. Per il momento i sub hanno ispezionato solamente il ponte di comando il quale, come riferisce Luca Cari, è “pieno di cavi elettrici”. Gli spazi dell’imbarcazione sono molto ristretti. Il recupero del corpo di Ricardo Thomas è stato possibile perché si trovava all’esterno del relitto. Secondo le indiscrezioni, dagli oblò sarebbero visibili i cadaveri dei dispersi.

A complicare le operazioni di recupero sono i tempi massimi di immersione previsti per i sub. Cari, infatti, specifica che i sub possono immergersi due per volta e hanno a disposizione solamente dieci minuti da trascorrere sott’acqua, più due minuti totali per scendere e risalire.

Dal primo intervento i vigili del fuoco stanno cercando una via alternativa per accedere nell’abitacolo. Una di queste è stata individuata in una vetrata, che però risulta chiusa dall’interno ed è spessa 3 centimetri. “Dobbiamo riuscire a rimuoverla e poi potremmo avanzare meglio all’interno”, specifica Cari.

Naufragio a Porticello, Palermo: la dinamica

La tragedia ha avuto luogo alle 5 del mattino di lunedì 19 agosto. La barca Bayesian era partita dal Regno Unito per un viaggio premio, quando improvvisamente è stata colpita da un tornado nelle acque di Porticello. In un attimo alcuni passeggeri si sono ritrovati catapultati in mare, e sono stati salvati dalle imbarcazioni della guardia costiera e altre forze dell’ordine.

Per gli altri passeggeri e membri dell’equipaggio non c’è stato nulla da fare. In poco tempo la Bayesian si è inabissata sotto gli occhi terrificati dei residenti, dei soccorritori e degli stessi superstiti.

Un team di psicologi per i superstiti della barca a vela Bayesian

Nel frattempo, i superstiti ospitati dall’hotel Domina Zagarella di Palermo sono assistiti da un team di psicologi dell’Azienda Sanitaria di Palermo in collaborazione con la Protezione Civile.

Tra i sopravvissuti c’è anche Angela Bacares, moglie di Mike Lynch.