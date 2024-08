Dopo il caso doping Jannik Sinner licenzia il fisioterapista Naldi e il preparatore atletico Ferrara

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Alla vigilia dell’Us Open arriva la decisione di Jannik Sinner: il fisioterapista Giacomo Naldi e il preparatore atletico Umberto Ferrara non lavoreranno più nello staff del numero uno del tennis mondiale. Il campione ha deciso di licenziare i due professionisti, coinvolti nel caso di doping che ha rischiato di travolgere la carriera di Sinner.

Jannik Sinner licenzia fisioterapista e preparatore atletico

Le leggerezze sulla vicenda Clostebol costano carissimo a Umberto Ferrara e Giacomo Naldi, rispettivamente preparatore atletico e fisioterapista di Jannik Sinner: non faranno più parte dello staff del campione italiano.

Come riporta il Corriere della Sera, il licenziamento è stato comunicato nei giorni scorsi ai due professionisti dai legali del tennista.

Una decisione sofferta ma attesa, dopo il caso della positività di Sinner al Clostebol, una sostanza dopante, dovuta al contatto accidentale con una crema.

Doping, il caso Clostebol

Jannik Sinner era risultato positivo a una quantità minima di Clostebol durante il torneo di Indian Wells, la scorsa primavera.

Il campione azzurro è stato scagionato dall’Itia (International Tennis Integrity Agency), l’agenzia che si occupa dei casi di doping nel tennis, dopo aver ricostruito che la positività era dovuta a una contaminazione accidentale.

La sostanza è contenuta nel Trofodermin, una crema acquistata da Ferrara il 12 febbraio in una farmacia di Bologna e portata negli Stati Uniti. Durante il torneo di Indian Wells Naldi l’ha usata come cicatrizzante per una ferita al dito della mano sinistra.

La stessa mano con cui il fisioterapista ha poi massaggiato il corpo di Sinner: è avvenuta così la contaminazione che ha portato il tennista a risultare positivo al test anti-doping.

Giacomo Naldi e Umberto Ferrara via dallo staff di Sinner

Dopo anni di collaborazione caratterizzati da tanti successi, le strade di Sinner, Ferrara e Naldi prendono ora direzioni diverse.

Del resto l’assenza dei due professionisti nello staff del campione altoatesino era già stata notata prima dell’ufficialità dell’allontanamento. Naldi non si è più visto nel box di Sinner dal torneo di Halle, Ferrara da Wimbledon.

Con il tennista nelle ultime uscite c’erano solo i due allenatori, Simone Vagnozzi e Darren Cahill. Come in questi giorni a New York, dove è in programma l’Us Open.