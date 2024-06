Forse ti può interessare

Rai fa un servizio per il Tg1 su Gioventù nazionale, ira del Pd: "Vergognoso, direttore Chiocci in Vigilanza"

Un servizio "vergognoso" della Rai per il Tg1 su Gioventù nazionale manda su tutte le furie il Pd che ha chiesto immediata audizione in Vigilanza per il direttore Chiocci