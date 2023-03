Donna uccisa dal marito con la motosega: è un incidente domestico, l'uomo ha perso la presa potando la siepe

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Si trovava in cima alla scala e stava potando la siepe di casa armato di sega elettrica. La moglie reggeva la scala per evitare che potesse scivolare. Un passo falso e l’uomo è caduto. La sega, ancora in funzione, ha colpito la donna ferendola mortalmente.

Donna uccisa dalla motosega a Imbersago

La tragedia è avvenuta a Imbersago (Lecco) nel residence Monsereno, piccolo quartiere composto da villette a schiera.

I protagonisti sono il pensionato 76enne Fausto Canteri e la moglie Paola Martinelli, di 72 anni.

Nel cadere dalla scala l’uomo ha perso la presa sull’attrezzo, che è caduto sulla moglie colpendola alla spalla destra.

Il contatto con la motosega le ha quasi amputato un braccio. La donna ha provato a tamponarsi la ferita con la mano sinistra, ma è svenuta ed è morta dissanguata nel giro di pochi istanti.

Resosi conto di quanto avvenuto, l’uomo si è rialzato e ha urlato invocando aiuto: “Ho ammazzato mia moglie! L’ho uccisa! Aiutatemi per favore!”

I primi ad accorrere sono stati la figlia e il genero, che abitano di fianco. Sono stati loro a chiamare i soccorsi che, data la gravità della situazione, sono arrivati tramite elisoccorso. Ma per la donna ormai non c’era più nulla da fare.

I carabinieri di Merate hanno effettuato rilievi e raccolto testimonianze. Dagli accertamenti sembra che non ci siano dubbi sul fatto che si sia trattato di un incidente domestico.

Il ricordo di Paola Martinelli

‘Il Giorno’ riporta il commento di Giovanni Ghislandi, ex sindaco della cittadina ai tempi in cui la figlia della vittima faceva politica: “Paola e Fausto erano una coppia di quelle affiatate di una volta: hanno trascorso tutta la vita insieme“.

Paola Martinelli era molto benvoluta in città per il suo impegno nel volontariato. La donna era grande tifosa del Velate Rugby, squadra che il marito aveva contribuito a fondare negli Anni ’80.

Il Velate Rugby 1981 le ha dedicato un post di cordoglio su Facebook: “Tutto il Velate Rugby 1981 partecipa all’immenso dolore della famiglia Canteri per l’improvvisa scomparsa della signora Paola, moglie di Fausto, uno dei fondatori del Velate. […] Tutti la ricordiamo come appassionata sostenitrice. La sua forza, la sua passione e la sua dedizione rimarranno per sempre nei cuori e nella memoria di tutti i sostenitori biancoazzurri”.

In ricordo di Paola il Velate Rugby ha osservato un minuto di silenzio prima della partita.

Incidenti mortali con la motosega, i precedenti

La tragedia di Imbersago non è purtroppo un caso isolato. Solo nel 2022 si sono contati almeno altri due casi simili.

A ottobre un uomo di 53 anni è morto a San Giovanni Lipioni, nel Vastese: mentre stava tagliando un albero con la motosega ha perso la presa causandosi ferite gravissime.

A giugno un 54enne di Cassina Valsassina si è ferito alla gola con la motosega mentre stava sistemando la vegetazione insieme a un gruppo di alcuni volontari ambientalisti.