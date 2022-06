Si ferisce con la motosega e muore dissanguato: tragedia nel Lecchese

Un uomo si è ferito con la motosega ed è morto dissanguato. La tragedia ha avuto luogo nel lecchese dove un 54enne, mentre sistemava la vegetazione insieme ad alcuni volontari ambientalisti, si è procurato un profondissimo taglio alla gola.

La tragedia

Le indagini sulla tragedia sono ancora in corso. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di sabato 25 giugno. La vittima, un 54 enne di Cassina Valsassina, nel lecchese, si trovava in località Mezzacca vicino ai boschi della Culmine di San Pietro.

L’uomo stava lavorando insieme ad altri volontari di un’associazione ambientalista per sistemare la vegetazione di un giardino. Improvvisamente ha perso il controllo della motosega procurandosi un taglio alla gola.

I soccorsi

Immediatamente sono scattati i soccorsi. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 da Ballabio (Lecco) insieme all’elisoccorso dall’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, e considerate le dinamiche dell’accaduto sono arrivati anche i carabinieri per i primi rilievi.

Purtroppo i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso una volta trasportato in codice rosso al pronto soccorso. I testimoni concordano sul fatto che il povero 54enne si sarebbe ferito da solo.

Secondo la stampa locale, i sanitari hanno tentato tutte le manovre per fermare l’emorragia e per rianimarlo, ma la situazione si presentava già gravissima.

L’esito delle indagini

‘Il Giorno’ scrive che i carabinieri hanno accertato che si è trattato di un incidente. Per questo il magistrato di turno non ha disposto altri accertamenti.

Per la salma della povera vittima è stata disposta la camera ardente a Cassina Valsassina, oggi raggiunta dai familiari.

L’uomo, scrive la stampa locale, era un cittadino di origini straniere residente in provincia di Roma, volontario presso l’associazione ‘Radici future’