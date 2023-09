Donna uccisa a coltellate a Roma nell'androne di un palazzo a Primavalle: si cerca l'ex compagno

Una donna è stata uccisa a coltellate nell’androne di un palazzo in via Giuseppe Allievo, a Primavalle, in zona Trionfale, a Roma. La vittima è Rossella Nappini, infermiera di 52 anni. La donna abitava nel palazzo e lavorava all’ospedale San Filippo Neri.

Al via le indagini

Il cadavere è stato trovato intorno alle 17:00 di lunedì 4 settembre 2o23.

Il posto è stato raggiunto dagli agenti della Squadra Mobile di Roma.

Fonte foto: ANSA

Forse un delitto passionale

La pista più accreditata al momento sembra quella del delitto passionale. Gli investigatori stanno cercando l’ex compagno della donna, che è al momento irreperibile.

Si cerca l’arma del delitto nei cassonetti dell’immondizia in prossimità del luogo del delitto.

Disposta l’autopsia sulla salma per quantificare il numero di coltellate inferte.

L’allarme lanciato dal condomino

La 52enne viveva assieme alla madre anziana.

Stando sempre alle primissime informazioni, a chiamare il 112 è stato un condomino dello stabile in via Giuseppe Allievo che ha avvistato il corpo senza vita nell’androne del palazzo.

In molti hanno sentito le grida della vittima.

Primavalle scosso da un altro caso di cronaca nera

Il quartiere Primavalle, a distanza di poco più di due mesi dall’omicidio di Michelle Causo, viene nuovamente scosso da un caso cruento di cronaca nera.

Era il 28 giugno quando la 17enne Michelle veniva uccisa da un suo coetaneo. Anche in quel caso la morte è stata inflitta con una arma da taglio.

L’esame autoptico eseguito sul cadavere della ragazza ha rivelato che la giovane è stata colpita con 6 coltellate, al collo, all’addome e alla schiena. Un attacco efferato che non le hanno lasciato scampo.

Sul corpo di Michelle non sono stati rilevati segni di violenza sessuale.

Nei giorni successivi all’arresto dell’omicida, mentre era in corso un corteo commemorativo della vittima, qualcuno ha sfondato la porta della palazzina del carnefice della ragazza.

Il suo appartamento, riconoscibile per i sigilli apposti dalla polizia, è stato devastato. Sono stati rotti mobili e sanitari.