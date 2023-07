Omicidio di Michelle Causo a Primavalle: l'autopsia e il mistero sul movente. La rivelazione della madre

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Sono ancora tanti i nodi da sciogliere in merito all’omicidio di Michelle Causo, la 17enne trovata morta a Primavalle, quartiere di Roma, all’interno di un carrello della spesa abbandonato in strada. Per il suo omicidio è stato fermato un suo coetaneo.

L’esito dell’autopsia

L’esame autoptico eseguito sul cadavere di Michelle Causo, come riportato da ‘La Repubblica’, ha rivelato che la ragazza è stata colpita con 6 coltellate, al collo, all’addome e alla schiena, che non le hanno lasciato scampo.

Sul corpo della giovane non sono stati rilevati segni di violenza sessuale.

La versione del ragazzo fermato

Michelle Causo potrebbe essere stata uccisa per un debito di 20 euro di hashish che il ragazzo fermato per il suo omicidio avrebbe contratto con lei. La discussione è degenerata, lei l’avrebbe aggredito per primo e poi lui l’avrebbe colpita col coltello.

Questa, perlomeno, come riportato da ‘La Repubblica’, è la versione offerta al magistrato e alla polizia dal coetaneo della ragazza poche ore dopo il femminicidio, nel corso dell’interrogatorio andato in scena in Questura a Roma nella notte di mercoledì. In un primo momento era circolata anche l’ipotesi che il debito ce lo avesse la ragazza.

Gli agenti del commissariato Primavalle hanno trovato l’appartamento in via Dusmet (in cui si sarebbe consumato l’omicidio) devastato, possibile segno che lì potrebbe essersi consumata una lotta feroce.

Nonostante quanto dichiarato dal ragazzo, che sarà nuovamente ascoltato nella mattinata di sabato, l’ipotesi di un approccio rifiutato continua a restare una pista che la Squadra mobile continua a scandagliare, così come quella di una relazione clandestina tra i due e di qualcosa andato storto.

A questo proposito. il fidanzato di Michelle Causo, a ‘La Vita in Diretta’, ha detto: “A Michelle non interessava lui e lei pensava fosse un suo amico. Credo che lui abbia provato un approccio con Michelle e che lei si fosse scansata, questo deve aver scatenato la sua rabbia”.

La rivelazione della madre di Michelle Causo

Intervistata dal ‘Corriere della Sera’, la madre di Michelle Causo ha dichiarato: “Penso che era tutto premeditato. Lui l’ha chiamata al telefono due volte mercoledì, il giorno in cui è morta. Aveva già quell’intento, evidentemente. E poi a casa non è che di solito si hanno dei sacchi di plastica tanto grandi per l’immondizia. Quello se li era già procurati, io credo”.

Poi la donna ha rivelato: “(Michelle) prendeva la vita con il sorriso, anche se l’ultima sera piangeva, sembrava preoccupata. E ora mi chiedo perché”.