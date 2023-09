Donna muore in un incidente a Villanova d'Asti: scontro letale con un camion di bestiame per una 64enne

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Una donna di 64 anni è morta in un incidente frontale contro un camion di bestiame a Villanova d’Asti, comune della provincia piemontese nel Monferrato. L’automobilista è stata estratta dalle lamiere ancora in vita, ma è deceduta poco dopo.

L’incidente

L’urto mortale è avvenuto intorno alle 19 in zona Borgo Corveglia, sulla strada statale 29 che collega Villanova d’Asti con il comune confinante di Poirino.

Secondo quanto riportato dal sito locale ‘Torinocronaca’, la 64enne stava viaggiando su un rettilineo alla guida di una Fiat Panda quando, per cause ancora in corso di accertamento, si sarebbe scontrata frontalmente con un autotreno adibito al trasporto di animali vivi, in quel momento senza carico.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il territorio del comune di Villanova d’Asti nell’Astigiano dove è avvenuto l’incidente mortale

I soccorsi

Il violento impatto ha fatto accartocciare l’auto nella quale si trovava la donna, che però non sarebbe morta sul colpo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti due elicotteri, uno del 118 e un altro dei Vigili del fuoco di Asti e di Torino, che sarebbero riusciti a liberare la 64enne dalle lamiere mentre era ancora in vita.

Le ferite causate dallo scontro con l’autotreno si sono rivelate però troppo gravi: nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione la donna è morta poco dopo essere stata estratta dall’abitacolo e consegnata alle cure del personale medico. La vittima sarebbe una torinese residente nel comune di Cavour.

Le ipotesi

La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Villanova d’Asti. Stando a quanto riportato da ‘Torinocronaca’, i militari dell’Arma stanno cercando di ricostruire se la 64enne abbia improvvisamente invaso la carreggiata opposta, per un malore della conducente o per un guasto improvviso, ma al momento non si può escludere l’ipotesi di un sorpasso azzardato.

L’incidente nel Novarese

Sempre in Piemonte, nella stessa giornata di martedì 26 settembre un altro automobilista ha perso la vita in un incidente contro un tir tra i comuni di Cameri e Bellinzago Novarese.

La vittima era un ragazzo 24 anni, apparso subito gravissimo. Trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Novara, è deceduto poco dopo a causa delle lesioni riportate nel violento impatto.

Altre due persone sono rimaste ferite ma in modo lieve: sono state accompagnate al pronto soccorso in codice verde.