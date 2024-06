Donna morta investita da un tir a Napoli in via Argine, indagini in corso sull'incidente

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Grave incidente stradale a Napoli: una donna è morta dopo essere stata investita da un tir nel quartiere di Ponticelli. Sul posto la polizia municipale e la polizia di Stato che indagano per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Donna investita da un tir a Napoli

Come riporta Fanpage, il violento incidente è avvenuto attorno alle 11 della mattina di venerdì 14 giugno nella zona orientale di Napoli.

Per cause da chiarire una donna è stata investita da un tir in transito in via Argine, nel quartiere di Ponticelli.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’incidente in via Argine a Napoli

Inutili i soccorsi dei sanitari del 118: per la donna non c’è stato niente da fare, è deceduta a causa delle gravi ferite riportate nell’impatto.

Indagini in corso sull’incidente

Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Sul posto sono intervenuti per effettuare i rilievi di rito gli agenti della polizia locale di Napoli e quelli della questura.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire tutti i dettagli della vicenda e ricostruire la dinamica e le eventuali responsabilità di quanto accaduto.

16enne in scooter morto a Scampia

Alcuni giorni fa un altro incidente mortale sulle strade del capoluogo campano. Un ragazzo di 16 anni in scooter è morto in seguito allo scontro con due auto a Scampia.

Il giovane in sella al suo scooter aveva prima urtato una vettura e poi era finito nella corsia opposta, venendo centrato da un’altra macchina.