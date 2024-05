16enne morto in un incidente a Scampia, tragedia a Napoli: scooter urta un'auto, poi il frontale con un'altra

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Tragico incidente stradale a Napoli, un ragazzo di 16 anni è morto a Scampia in seguito ad uno scontro che ha coinvolto due auto e lo scooter su cui viaggiava. Il giovane ha prima urtato una vettura, poi il frontale con una seconda macchina: inutili i soccorsi, è morto sul colpo.

Il tragico incidente stradale è avvenuto nella mattinata di oggi, giovedì 30 maggio, alla periferia nord di Napoli, nel quartiere di Scampia.

Secondo quanto riporta Ansa, c’è stato uno scontro che ha coinvolto uno scooter e due auto lungo via Roma verso Scampia.

Nell’incidente è morto il 16enne che era in sella allo scooter, un ragazzo del posto. Inutili i soccorsi, il personale del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso del giovane.

Scooter urta un’auto, poi il frontale con un’altra

Stando a una prima ricostruzione dell’incidente riportata da Ansa, il giovane in sella allo scooter stava viaggiando verso Melito di Napoli quando, poco prima dello svincolo della Circumvallazione esterna, ha tamponato una Fiat Panda che lo precedeva.

A seguito dell’urto lo scooter è finito nella corsia opposta, proprio quando stava arrivando una Ford Ka. Inevitabile lo scontro frontale, che non ha lasciato scampo al giovane.

Le indagini

Sul posto oltre al 118 sono intervenuti gli agenti del reparto infortunistica stradale della polizia locale che hanno effettuato i rilievi del caso.

Tutti i veicoli coinvolti nell’incidente sono stati sequestrati, i conducenti delle due auto sono stati sottoposti agli accertamenti di rito con esami sia tossicologici che alcool test.