Donna morta investita da un'auto vicino Castel del Monte ad Andria mentre faceva jogging: deceduta in ospedale

Investita mentre faceva jogging, podista pugliese perde la vita sulla strada che da Andria porta a Castel del Monte. Una donna di 47 anni, Marilena Brudaglio, è morta per le conseguenze delle ferite riportate dopo essere stata travolta da un suv nelle campagne della provincia pugliese. La donna è stata portata all’ospedale Bonomo in arresto cardiaco e con un trauma cranico, ma i tentativi di rianimarla da parte del personale medico sono stati inutili.

Chi era Marilena Brudaglio, morta investita da un suv

Secondo quanto riportato dalla stampa locale, Marilena Brudaglio era una appassionata di atletica e molto conosciuta nell’ambito podistico pugliese.

Soltanto un giorno prima aveva partecipato alla seconda tappa della CorriPuglia, a Canosa, conquistando il terzo posto.

Fonte foto: Tuttocittà.it

La strada che da Andria conduce a Castel del Monte, dove Marilena Brudaglio è stata investita mentre faceva jogging

Da due stagioni correva con la “Pedoni-Riccardi Bisceglie”, con cui aveva vinto di recente il titolo regionale di cross nella propria categoria.

La vittima avrebbe compiuto gli anni a maggio. Lascia il marito e tre figlie. Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social da parte di amici e compagni di corse.

“Morire così, rincorrendo la tua più grande passione“, ha scritto così su Facebook la sindaca di Andria, Giovanna Bruno, in memoria della podista. “Morire mentre la tua famiglia è in cammino, in evoluzione, in crescita. Morire così, su una strada. La notizia che ci ha raggiunto è una tragedia assurda. Un abbraccio di silenziosa vicinanza al marito e alle figlie di Marilena e a tutti coloro a cui questa giornata ha sconvolto la vita” è l’omaggio della prima cittadina.

L’incidente mortale tra Castel del Monte e Andria

La donna si stava allenando sulla statale 170, nel tratto che collega Castel del Monte ad Andria, quando è stata investita da un suv che viaggiava in direzione della città.

I carabinieri sono al lavoro sugli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e le eventuali responsabilità del 76enne alla guida.

Lo stesso conducente dell’auto ha chiamato i soccorsi e ha atteso l’arrivo dell’ambulanza. Nonostante i tentativi di rianimazione del personale sanitario e la corsa al pronto soccorso in condizioni disperate, la donna è deceduta all’ospedale “Bonomo” di Andria.

Secondo quanto riportato da Ansa, l’automobilista, in attesa dei risultati dei test su alcol e droga a cui è stato sottoposto, potrebbe dover rispondere di omicidio stradale.

L’incidente a Balangero

La morte di Brusaglia è arrivata a poche ore da un incidente che ha provocato un’altra vittima della strada, a Balangero, vicino Torino, dove un 25enne è morto dopo aver perso il controllo della sua moto, una Aprilia 750, nella zona del Sacrario di San Biagio.