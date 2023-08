Donna in stato confusionale con un feto in un sacchetto a Casal di Principe, si sospetta l'aborto indotto

È stata notata da alcuni passanti che hanno subito allertato le autorità. Una donna di nazionalità marocchina, 41 anni, giaceva a bordo strada in stato di semi-incoscienza a Casal di Principe, in via san Nicola. Tra le mani stringeva un sacchetto contenente un feto morto di cinque mesi. La sua storia potrebbe celare uno scenario d’orrore, ma le indagini sono ancora in corso.

Donna con un feto in un sacchetto rinvenuta a Casal Di Principe

Come riporta ‘Caserta Today’, l’episodio ha avuto luogo sabato 5 agosto in via san Nicola, a Casal di Principe.

Due passanti hanno notato una donna in stato confusionale e semi-svenuta a bordo strada e hanno subito allertato il 118. Quando gli operatori sono accorsi sul luogo, però, hanno ritenuto necessario chiamare le autorità competenti.

Fonte foto: TuttoCittà.it

Le dinamiche che hanno portato allo stato in cui versava la donna e alla presenza del feto nel sacchetto non sono ancora chiare.

I soccorsi e le indagini

La donna è stata trasportata all’ospedale Moscati di Aversa, dove attualmente si trova ricoverata in prognosi riservata.

Come già detto, i carabinieri dovranno accertare se quello della donna sia un caso di aborto indotto.

Per questo l’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia sul feto per far luce sullo strano caso che la stampa locale riporta come ‘mistero’.

‘Caserta Today’ scrive che la donna potrebbe aver subito un aborto in strada, ma per il momento si resta nel campo delle ipotesi.

La donna risulta irregolare

I militari dell’Arma, inoltre, dovranno far luce sulla posizione della donna nella morte del feto.

In primo luogo, dalle prime indagini è emerso che la 41enne sarebbe irregolare sul territorio nazionale, per questo una volta dimessa sarà ascoltata dagli inquirenti che procederanno al’identificazione.

Per il momento, scrive ‘Repubblica’, la donna non risulta essere in stato di fermo. ‘Il Mattino’ scrive che nei prossimi giorni verranno resi noti ulteriori dettagli.

Gli inquirenti, ancora, sono al lavoro per valutare se vi siano gli elementi per ipotizzare un reato. L’aborto, del resto, è uno dei temi più dibattuti dal nuovo governo di Giorgia Meloni.