Donna in auto morta travolta dal treno al passaggio a livello di Cologne vicino Brescia: corpo tra le lamiere

A Cologne, in provincia di Brescia, una donna (L.A.) è morta a bordo della propria auto travolta da un treno passeggeri, in prossimità di un passaggio a livello. Il corpo della vittima è stato recuperato dalle lamiere dopo l’intervento dei vigili del fuoco.

L’episodio è avvenuto nella tarda serata di martedì 23 aprile, in prossimità di un passaggio a livello nel comune bresciano.

Ne danno notizia i vigili del fuoco, che con tre squadre sono intervenuti dopo l’incidente. Secondo quanto riferito da BresciaToday, l’auto sarebbe stata trascinata sui binari per oltre un centinaio di metri.

L'episodio è avvenuto nel comune di Cologne, in provincia di Brescia

Gli operatori hanno messo in sicurezza l’area e l’autovettura è stata “disincastrata” dal treno.

Il corpo tra le lamiere dell’auto travolta dal treno passeggeri

Purtroppo – hanno fatto sapere i pompieri – il corpo privo di vita della persona al volante del veicolo è stato recuperato dalle lamiere.

I passeggeri a bordo del convoglio e il macchinista sarebbero invece usciti illesi dall’incidente.

Sono in corso le indagini per determinare le cause di quanto accaduto.

L’auto bloccata tra le sbarre di un passaggio a livello a Savigliano (Cuneo)

Lo scorso giovedì 21 marzo un’auto è rimasta bloccata tra le sbarre di un passaggio a livello a Savigliano, in provincia di Cuneo, venendo colpita dal treno in transito poco dopo.

In questo caso la tragedia è stata solo sfiorata: si sono infatti salvati l’uomo e i due bambini che erano a bordo della vettura e che sono scesi in tempo.

L’incidente ha causato disagi alla circolazione dei treni sulla linea Torino-Cuneo, che è stata chiusa per circa due ore per consentire le operazione di rimozione dell’auto.