Auto colpita dal treno al passaggio a livello di Savigliano lungo la ferrovia: era bloccata tra le sbarre

Tragedia sfiorata nel Cuneese. Un’auto è rimasta bloccata tra le sbarre a un passaggio a livello a Savigliano ed è stata colpita dal treno poco dopo. Salvi l’uomo e i due bambini che erano a bordo della vettura e che sono scesi in tempo. L’incidente ha provocato disagi sulla linea ferroviaria Torino-Cuneo.

Auto colpita dal treno al passaggio a livello di Savigliano

L’incidente si è verificato nella mattina di oggi giovedì 21 marzo a Savigliano, in provincia di Cuneo, lungo la linea ferroviaria Torino-Cuneo.

Secondo quanto riporta La Stampa, attorno alle 9 un’auto è stata colpita da un treno dopo essere rimasta bloccata sui binari ad un passaggio a livello in via Ottavio Moreno.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’incidente al passaggio a livello a Savigliano, in provincia di Cuneo

L’auto bloccata tra le sbarre

Per cause da chiarire un’auto, una Dacia guidata da un uomo con a bordo due bambini, è rimasta bloccata all’interno del passaggio a livello, tra le due sbarre che si sono abbassate.

L’uomo ha prima tentato, invano, di far ripartire la vettura, poi è sceso assieme ai due bambini e si è allontanato dai binari.

Appena in tempo per evitare il treno che stava sopraggiungendo, un convoglio partito da Torino e diretto a Savona, che ha colpito la vettura ferma sui binari.

Nessun ferito, disagi alla circolazione ferroviaria

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia municipale e il personale di Ferrovie dello Stato.

Non ci sono feriti ma l’incidente ha causato disagi alla circolazione dei treni sulla linea Torino-Cuneo, che è stata chiusa per circa due ore per consentire le operazione di rimozione dell’auto.

Tutti i passeggeri del treno sono stati fatti scendere per ragioni di sicurezza, dato che l’auto è alimentata a Gpl. Anche per questo le operazioni di rimozione della vettura hanno richiesto qualche precauzione (e tempo) in più.