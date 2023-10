Donna ferita a coltellate al collo e al torace a Martina Franca: l'aggressore è fuggito in auto, è ricercato

Ferita al collo e al torace a seguito di un violento litigio. Una donna di 48 anni è stata accoltellata nel pomeriggio di domenica 15 ottobre nel rione Carmine di Martina Franca, in provincia di Taranto. Trasportata in codice rosso in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Fuggito in auto l’aggressore.

Vittima colpita al collo e torace

Secondo quanto riferito dall’agenzia Ansa, il gravissimo episodio è avvenuto a seguito di una lite con un uomo all’interno di una Renault Clio.

La vittima, originaria di Cisternino, è stata colpita al collo e al torace. L’aggressore subito dopo è fuggito a bordo di un’altra auto ed è ancora ricercato.

Immediati i soccorsi

La donna è stata immediatamente soccorsa dal 118 e trasportata in codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto.

Sono state le urla della vittima ad attirare l’attenzione dei passanti, che hanno subito chiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

L’intervento dei Carabinieri, fermato l’uomo

I carabinieri della compagnia di Martina Franca hanno avviato le indagini per individuare il responsabile e accertare il movente.

Fonte foto: Tuttocittà.it Martina Franca, in provincia di Taranto

Oltre alle testimonianze di persone che hanno assistito alla scena, riferisce sempre l’Ansa, sono state acquisite le immagini di telecamere di videosorveglianza della zona. I militari hanno già recuperato la vettura con cui l’uomo è fuggito.

Secondo quanto confermato dall’Ansa, è stato sottoposto a fermo dai carabinieri per tentato omicidio il presunto autore dell’accoltellamento di una donna di 48 anni avvenuto questo pomeriggio in via Elio Vittorini, a Martina Franca (Taranto).

Si tratterebbe del marito della vittima, che inizialmente aveva tentato la fuga. L’uomo è stato rintracciato nel Comune di Cisternino, in provincia di Brindisi.

Episodio simile in provincia di Pisa

L’episodio di Martina Franca ricorda quanto accaduto a Pontedera, in provincia di Pisa, dove una donna è stata accoltellata alla gola da un uomo, nella mattinata di sabato 14 ottobre.

L’aggressione si è svolta in strada, in via de Nicola. La donna, di 57 anni, di nazionalità italiana, è stata soccorsa dal personale del 118 e portata in codice rosso in ospedale.

La vittima dell’aggressione è stata sottoposta a un intervento chirurgico d’urgenza.

Come nel caso di Martina Franca, anche a Pontedera l’uomo si è dato alla fuga dopo l’aggressione. È immediatamente scattata una ricerca per le vie del centro di Pontedera da parte delle forze dell’ordine, al termine della quale i carabinieri hanno arrestato il presunto aggressore alla stazione ferroviaria, mentre cercava di fuggire.