Accoltella la fidanzata alla gola a Pontedera: è grave. Aveva già tentato di ucciderla in passato

Una donna è stata accoltellata alla gola dal compagno a Pontedera, in provincia di Pisa, nella mattinata di sabato 14 ottobre.

L’aggressione

L’aggressione si è svolta in strada, in via de Nicola. La donna, di 57 anni, di nazionalità italiana, è stata soccorsa dal personale del 118 e portata in codice rosso in ospedale.

La vittima dell’aggressione è stata sottoposta a un intervento chirurgico d’urgenza.

L’arresto

L’uomo si è dato alla fuga dopo l’aggressione. È immediatamente scattata una ricerca per le vie del centro di Pontedera da parte delle forze dell’ordine, al termine della quale i carabinieri hanno arrestato il presunto aggressore alla stazione ferroviaria, mentre cercava di fuggire.

Il precedente

Secondo quanto risulta ai carabinieri, come riportato dall’agenzia ‘ANSA’, non sarebbe la prima volta che il compagno della donna, un uomo di Livorno, avrebbe tentato di uccidere la donna: era già successo in passato ma lei avrebbe sempre rifiutato l’applicazione del protocollo “codice rosa” per le donne vittime di violenza.

L’accoltellamento a Como

Un altro accoltellamento alla gola si è verificato a Como nella serata di giovedì 12 ottobre: la ragazza di 21 anni accoltellata era stata ricoverata in condizioni definite critiche all’ospedale Sant’Anna ma in seguito si è risvegliata dal coma.

Stando alle prime informazioni emerse sul caso, sembra che ad aggredirla sia stato il suo fidanzato. Sarebbe stato lui stesso, inoltre, ad allertare i soccorsi per poi essere arrestato con l’accusa di tentato omicidio.