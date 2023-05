Donna disabile muore a letto nell'incendio del suo appartamento a Cornaredo: il gatto si salva dalle fiamme

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

Tragedia nella notte a Cornaredo, in provincia di Milano. Una donna di 69 anni con disabilità è morta nella notte a causa di un incendio divampato nella sua abitazione. A ritrovare il suo corpo senza vita sono stati i vigili del fuoco che hanno raggiunto la zona dopo la segnalazione delle fiamme che hanno avvolto l’abitazione al terzo piano. Per la donna era già troppo tardi. È salvo, invece, il suo gatto.

Le fiamme in casa

L’incendio è divampato nella serata del 9 maggio. Le fiamme hanno avvolto l’appartamento al terzo piano di una palazzina di quattro piani.

Il rogo si è verificato in via Primo Levi, a Cornaredo, un Comune in provincia di Milano. Stando alle informazioni diffuse sino ad ora, le fiamme hanno interessato solo l’appartamento al terzo piano.

Cornaredo, il comune in provincia di Milano dove vive la donna che ha perso la vita nell'incendio in casa

Erano circa le 22 del 9 maggio quando l’incendio ha allertato i vicini che hanno subito chiamato i soccorsi. Ad intervenire, infatti, sono state ben cinque squadre dei vigili del fuoco.

Il copro senza vita in camera da letto

Al loro arrivo, la donna era già morta tra le fiamme. Il suo corpo esanime, infatti, è stato ritrovato in camera da letto durante le operazioni di spegnimento.

A sopravvivere, invece, è stato il gatto che faceva compagnia alla 69enne con disabilità all’interno dell’appartamento consumato dall’incendio.

Sul posto sono arrivati anche i soccorritori del 118, un’auto medica e i carabinieri di Cornaredo. Al momento non sono note le cause alla base dell’incendio.

La donna non aveva mobilità alle gambe

Secondo il quotidiano ‘La Repubblica’, la donna era originaria di Frosinone. La sua disabilità, inoltre, le impediva di muovere le gambe.

È verosimile, dunque, che sia questo il motivo che le ha impedito di fuggire dalle fiamme. Durante la giornata pare che la 69enne fosse assistita da una badante.

Nella stessa giornata del 9 maggio un altro incendio è divampato nel centro storico di Genova. Nel capoluogo ligure, infatti, è andato a fuoco l’ultimo piano di un palazzo.

In questo caso, tuttavia, il rogo non ha causato morti né feriti anche perché al momento dell’incendio non sarebbe stato presente nessuno all’interno dell’appartamento.

In ogni caso, l’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di evacuare tre persone residenti nello stabile genovese.