Donna anziana morta investita ad Ardea vicino Roma, caccia al pirata della strada in fuga dopo l'incidente

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un pirata della strada ha travolto una 84enne sulle strisce pedonali ad Ardea, vicino Roma, con la donna anziana che è morta dopo essere stata investita. Subito dopo l’incidente, la persona alla guida si è data alla fuga. È accaduto intorno alle 5 del mattino di lunedì 10 giugno, nella zona litoranea del comune a sud della Capitale: si tratta dell’ennesimo incidente mortale da inizio anno a Roma e provincia.

Donna anziana investita ad Ardea: morta, autista in fuga

È riuscita a far perdere le proprie tracce la persona che alle prime luci dell’alba di lunedì ha investito e ucciso una donna anziana ad Ardea, in provincia di Roma.

La donna di 84 anni è stata travolta mentre attraversava la strada, per l’esattezza il Lungomare degli Ardeatini, in prossimità delle strisce pedonali, intorno alle 5 del mattino.

Fonte foto: Tuttocittà

L’incidente è avvenuto in Lungomare degli Ardeatini ad Ardea, in provincia di Roma

La dinamica dell’incidente

L’investimento ha avuto luogo al civico 370, nei pressi di un bar. La vettura che ha travolto la donna marciava in direzione di Anzio.

La vittima, morta nell’incidente, è stata lasciata sull’asfalto da parte del pirata della strada, che non si è fermato a prestare soccorso.

I soccorsi e le indagini sul pirata della strada

I medici del 118 hanno potuto solo constatare il decesso dell’84enne investita. I carabinieri di Anzio e Ardea, giunti sul posto per i rilievi, sono ora al vaglio delle immagini fornite dalle telecamere di sorveglianza dell’area per ottenere informazioni utili.

Pochi i dettagli rilevanti sul sinistro: non c’erano testimoni presenti al momento dell’incidente e non è ancora chiaro se il veicolo pirata fosse un’automobile o un furgone.

Le vittime della strada a Roma e provincia

Con l’incidente mortale di Ardea, le vittime della strada a Roma e provincia salgono a 65 dall’inizio dell’anno, tre nelle ultime 24 ore.

Domenica pomeriggio, in via Ariana a Lariano, un 84enne è morto in uno scontro tra tre auto. Sei i feriti, tra cui due bambini. La vittima, Vincenzo Dorascenzi di Paliano, era alla guida di una Fiat Panda che si è scontrata con una Jeep Renegade e una Mercedes.

Al mattino, invece, Andres Garcia Blanco, un 20enne studente Erasmus spagnolo, è morto in zona Capannelle a Roma. Dopo essere uscito da una discoteca, è stato investito da una Fiat 500 guidata da un 22enne romano in via Appia Nuova.