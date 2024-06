Scontro violentissimo a Lariano vicino Roma: morto 86enne nell'incidente fra 3 veicoli al confine con Velletri

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Nel pomeriggio di domenica 9 giugno un tragico incidente ha avuto luogo nel territorio fra Lariano e Velletri, in provincia di Roma, in seguito al quale è morto un uomo anziano. Lo scontro violento ha interessato principalmente due veicoli, con una terza automobile che è stata coinvolta in un momento successivo. Si tratta dell’ennesimo sinistro in un tratto di strada, quella che congiunge Velletri ad Artena, che è tristemente nota in zona per gli incidenti gravi.

Incidente tra Lariano e Velletri: una vittima e 3 auto coinvolte

L’incidente si è verificato nel pomeriggio di domenica 9 giugno, intorno alle 16, precisamente sulla via Ariana, all’altezza della via Panamense a Lariano.

La ricostruzione della dinamica del sinistro, ancora al vaglio dei necessari accertamenti, riporta il coinvolgimento di un totale di tre vetture, con due di esse protagoniste dello scontro principale.

Fonte foto: Tuttocittà

L’incidente si è verificato in via Ariana, nel comune di Lariano in provincia di Roma

La dinamica dello scontro in via Ariana

In particolare si tratta di una Fiat Panda di colore bianco e una Jeep Renegade color arancione, con una delle due vetture che avrebbe impattato l’altra addirittura sormontandola.

Tutte e due le automobili sarebbero poi andate a scontrarsi con il muro presente al bordo della strada, mentre la terza vettura, una Mercedes station wagon, è sopraggiunta terminando la propria corsa al centro della carreggiata, di traverso.

La vittima dell’incidente l’intervento di autorità e soccorsi

Ad avere la peggio nello scontro è stata la persona al volante della Fiat, un uomo di 86 anni originario di Paliano, in provincia di Frosinone.

Sul luogo dell’incidente sono giunti gli operatori sanitari, dopo l’allarme lanciato da alcune persone che hanno assistito all’evento.

Per quanto riguarda le forze dell’ordine, presenti i carabinieri di Velletri e i colleghi di Lariano, i Vigili del Fuoco e la polizia mortuaria.

L’urto, descritto come molto violento, non ha reso possibile ai sanitari di salvargli la vita. Per la vittima, il magistrato di turno ha già disposto l’esame autoptico, con la salma che è stata indirizzata in serata al Policlinico Tor Vergata di Roma.

Ripercussioni inevitabili sul traffico in zona, con la strada che è stata chiusa in via temporanea e i flussi reindirizzati verso percorsi alternativi.