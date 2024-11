Donald Trump e il sondaggio shock in Iowa su Kamala Harris che può cambiare il risultato delle elezioni USA

A due giorni dal voto americano del 5 novembre arriva a sorpresa un sondaggio che potrebbe cambiare le carte in tavola sulle elezioni presidenziali in Usa. Contro tutte le previsioni Kamala Harris avrebbe un vantaggio di tre punti su Donald Trump in Iowa, stato considerato fino ad oggi una roccaforte repubblicana. Secondo l’indagine Selzer condotta per il quotidiano Des Moines Register, infatti, la candidata democratica sarebbe avanti con il 47%, contro il 44% del tycoon.

Il sondaggio in Iowa

In una partita giocata sullo scarto di una manciata di voti, le intenzioni di voto in Iowa rischiano di stravolgere la campagna elettorale di Donald Trump, che nel “granaio d’America” si era imposto sia nelle presidenziali del 2016 che in quelle del 2020, conquistando la vittoria in questo stato rispettivamente con nove e otto punti di distacco.

Alle elezioni 2024, l’Iowa non rientrerebbe tra i sette stati in bilico, che comprendono invece quelli della Rust Belt (Michigan, Wisconsin e Pennsylvania) e della Sun Belt (Georgia, Carolina del Nord, Nevada e Arizona), ma l’ultima rilevazione tra gli elettori potrebbe stravolgere l’esito del voto, soprattutto grazie alla preferenza indicata dalle elettrici per Kamala Harris.

Fonte foto: ANSA

Kamala Harris a sorpresa sul palco del Saturday Night Live con la sua imitatrice Maya Rudolph

La reazione degli esperti

Un sondaggio condotto settembre in Iowa vedeva Trump in vantaggio di quattro punti su Harris, divario che era addirittura di 18 a giugno quando l’avversario del tycoon era il presidente Joe Biden.

“Esistono margini di errore e i sondaggi possono essere anomali e dubito che Harris vincerà in Iowa, ma Selzer è estremamente stimato e una corsa in Iowa non è impossibile, soprattutto se i dati a favore di Harris fossero reali”, ha affermato Philip Bump, editorialista del Washington Post.

Il testa a testa tra Donald Trump e Kamala Harris

Se da una parte Harris sembra essere riuscita a portare dalla sua le donne e gli indipendenti in Iowa, Trump risponde, secondo un sondaggio del New York Times/Siena College, con il pareggio raggiunto al 48% in Pennsylvania.

Come riferito dall’Election Lab dell’Università della Florida, che sta monitorando le informazioni sulle dichiarazioni elettorali in tutto il Paese, sono già oltre 75 milioni gli elettori che hanno votato in anticipo sull’appuntamento per le presidenziali Usa di martedì 5 novembre, 41 milioni di voti di persona e più di 34 milioni di schede elettorali inviate per posta.