Donald Trump attacca Liz Cheney: "Mettiamola con un fucile puntato sulla faccia", la replica e l'indagine

A poche decine di ore dal voto per le elezioni Presidenziali Usa, la campagna elettorale viene incendiata dalle parole di fuoco del candidato repubblicano Donald Trump che ha attaccato frontalmente l’ex deputata repubblicana Liz Cheney. Alle parole sono immediatamente seguiti il contrattacco della diretta interessata e un’indagine delle autorità.

Trump si trovava a un evento a Glendale, in Arizona, con l’ex conduttore di Fox News Tucker Carlson. A un certo punto gli è stato domandato se considerasse strano vedere Liz Cheney fare campagna elettorale contro di lui e a sostengo di Kamala Harris.

Trump ha immediatamente definito Cheney “una persona squilibrata” e “molto stupida”. Poi ha aggiunto una frase che è finita al centro delle polemiche:

Mettiamola lì con un fucile e 9 canne che le spara addosso. Vediamo come si sente. Sai, quando le pistole sono puntate sulla sua faccia… Sono tutti falchi di guerra quando sono seduti a Washington in un bel palazzo e dicono: “Oh, cavolo, mandiamo 10.000 truppe proprio nella bocca del nemico”… Il motivo per cui non mi sopportava è che ha sempre voluto andare in guerra con le persone. Se fosse per lei saremmo in guerra con 50 Paesi diversi.