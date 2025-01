Donald Trump provoca Biden nel discorso di giuramento: "Paese lasciato in rovina, declino finito"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Durante il discorso di insediamento, Donald Trump si è scagliato contro la precedente amministrazione Biden. Il nuovo presidente degli Stati Uniti ha annunciato, come da slogan, che è pronto a rendere l’America ancora una volta “grande”. Il riferimento è al fallimento di Joe Biden. Mentre li attacca, l’ex presidente e la vicepresidente Kamala Harris sono seduti dietro il tycoon.

Il discorso di Donald Trump

Donald Trump ha concluso il discorso di insediamento alla Casa Bianca. Nel monologo, Trump ha attaccato l’amministrazione Biden e promesso di rendere l’America nuovamente grande. Un discorso senza sorprese, se non per alcuni temi.

Il focus verteva proprio sul dare priorità a rendere la nazione orgogliosa, prospera e libera. Ha infatti sostenuto che “le sfide del Paese saranno annientate”, aggiungendo che gli Stati Uniti stanno affrontando una vera e propria crisi di fiducia nei confronti del sistema.

Da qui la visione della nuova America di Trump, che afferma di aver ricevuto il mandato di “invertire completamente e totalmente” quello che definisce un orribile tradimento. Insomma, secondo Trump: “Da questo momento in poi, il declino dell’America è finito”.

L’attacco all’amministrazione Biden

Dietro Donald Trump sedevano, nascondendo le emozioni, l’ex presidente Joe Biden e la vicepresidente Kamala Harris. I due hanno ascoltato, tra applausi e grida di giubilo, Trump annientare l’amministrazione precedente e classificarla come un “tradimento”.

Il tema è quello della fiducia tradita e di una popolazione che non crede più nell’establishment, che secondo Trump è corrotto. L’amministrazione Biden, afferma Trump, avrebbe offerto rifugio e protezione a criminali pericolosi, ovvero quelli entrati illegalmente nel Paese. Parla qui di immigrazione, tema centrale della campagna elettorale e del discorso di insediamento.

Poi ancora: “Abbiamo ora un governo che non riesce a gestire neanche una semplice crisi interna” e da qui la promessa di invertire la rotta e restituire alla gente “la sua fede, la sua ricchezza, la sua democrazia e la sua libertà”.

L’ex presidente lascia la Casa Bianca

Concluso il discorso, Donald Trump ha proseguito con i lavori di insediamento, mentre Biden e Harris lasciavano la Casa Bianca. Biden e la first lady Jill Biden sono saliti sull’elicottero Marine One per lasciare Washington DC.

I due sono stati accompagnati, come da cerimonia, da Donald Trump e dalla first lady Melania Trump. Nello stesso momento, l’ex vicepresidente Harris e suo marito hanno lasciato il luogo della cerimonia in auto. Alla fine del discorso di Trump, Biden e Harris si sono abbracciati.