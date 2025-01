Donald Trump furioso dopo la sentenza sul caso Stormy Daniels: il presidente Usa sfida i giudici. L'attacco

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Dopo la sentenza sul caso Stormy Daniels, la reazione di Donald Trump non si è fatta attendere. Il neoeletto Presidente degli Stati Uniti, che è stato giudicato colpevole ma non andrà in carcere, attacca duramente i giudici, parlando di “dipartimento di Ingiustizia” e di “false accuse”. Cita inoltre il risultato elettorale: gli americani, a suo parere, reputano illegittimo il processo. Per questa ragione lo avrebbero rieletto.

Donald Trump, la reazione dopo la sentenza

Immediata la reazione di Donald Trump a seguito della sentenza sul caso Stormy Daniels: il tycoon è stato giudicato colpevole, ma non andrà in carcere.

Il neo-Presidente degli Stati Uniti d’America si è lasciando andare ad un duro attacco, che ha come protagonisti sia gli avversari politici che i giudici.

Fonte foto: ANSA

Il Presidente Donald Trump, immagine di repertorio

Trump ha infatti definito una “patetica caccia alle streghe” quella intrapresa dai democratici radicali nei suoi confronti.

I quali, coordinandosi con il “dipartimento di Ingiustizia”, come lo ha definito Trump, hanno sostenuto quelle che secondo il Presidente sono solo “false accuse”.

Caso Stormy Daniels, la sfida ai giudici

L’attacco di Donald Trump contro i giudici, inoltre, chiama in causa le recenti elezioni. Secondo il tycoon, i risultati elettorali confermano che non esiste alcun caso Stormy Daniels.

Anzi, secondo lui, ancor prima della sentenza, il caso potrebbe averlo anche aiutato nelle elezioni.

Gli americani, ha dichiarato Trump, non considerano legittimo il processo a suo carico, e lo avrebbero dimostrato riportandolo alla Casa Bianca.

La sua rielezione a Presidente, dal suo punto di vista, conferma quindi l’opinione del popolo americano.

Le critiche degli oppositori

La sentenza sul caso Stormy Daniels ha suscitato anche reazioni da parte degli oppositori di Donald Trump.

Stando a quanto riporta Il Correre, l’avvocato Adam S. Cohen si è espresso con parole dure tra le colonne del New York Times. Il legale ha affermato che il nuovo Presidente aveva ragione quando ha affermato di poter sparare a qualcuno in strada, in quanto la ricchezza gli avrebbe permesso di tirarsi fuori dai guai.

E anche l’avvocato democratico Marc Elias si è espresso duramente, criticando il sistema giudiziario, che a causa della sentenza del giudice Merchan uscirà sicuramente indebolito.