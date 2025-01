Donald Trump e il "non bacio" a Melania, il mancato saluto tra il presidente e la moglie è un caso

Durante la cerimonia di insediamento in Campidoglio potrebbe essere partito il primo gate del nuovo governo di Donald Trump: una quisquiglia, certamente, dato che il “mistero” riguarda il presunto bacio mancato con la moglie Melania Trump. Al suo arrivo il tycoon avrebbe cercato di baciare la consorte, ma il copricapo della donna si sarebbe frapposto tra i due coniugi.

Il mistero del bacio a Melania Trump

Come riportato in apertura, prima del giuramento in Campidoglio Donald Trump si è avvicinato alla moglie Melania Trump per baciarla, ma il cappello indossato dalla first lady si sarebbe frapposto tra i due, impedendo il trasporto del nuovo presidente degli Stati Uniti.

La visiera del copricapo, in effetti, era troppo presente e la fronte del tycoon si è scontrata con il tessuto costringendo Trump, infine, a fermarsi a mezz’aria con le labbra socchiuse.

Fonte foto: ANSA Prima del giuramento Donald Trump ha tentato di baciare la moglie Melania Trump, ma il cappello della donna avrebbe impedito il contatto

Il momento è stato immortalato dalle telecamere in diretta mondiale. I quotidiani internazionali hanno subito ripreso la notizia, soffermandosi soprattutto sul sorriso amaro comparso sul volto di Donald Trump dopo il mancato contatto con la moglie.

Un cattivo auspicio per il suo mandato? Non proprio, perché – come vedremo – poco dopo il nuovo presidente degli Stati Uniti ha ritentato ed è riuscito a rendere omaggio alla consorte.

Il secondo tentativo di Donald Trump

Poco dopo la storia del bacio mancato è stata relegata al passato. Come dimostrano le immagini scattate dagli organi di stampa, alla fine il contatto tra Donald Trump e la moglie c’è stato.

Il tycoon è riuscito ad evitare l’impedimento del copricapo di Melania e l’ha baciata sulla guancia, sconfessando il primo “mistero” già reso tale dal rimbalzo sui social della prima sequenza. Soprattutto, sconfessando frettolose teorie su un cattivo auspicio.

Il discorso durante il giuramento

Durante la cerimonia del giuramento, alla quale erano presenti anche Elon Musk, Jeff Bezos e Mark Zuckerberg, il discorso tenuto da Donald Trump ha toccato tutti i punti fondamentali già esposti nel corso della campagna elettorale.

Tra i temi trattati non è mancata una critica all’amministrazione del presidente uscente Joe Biden – presente durante la cerimonia – al quale ha rimproverato una fallimentare politica estera e sui migranti. A proposito di ciò, Trump ha annunciato una linea dura sull’immigrazione con “deportazioni” – questa la parola usata dal tycoon – di “milioni di migranti criminali“.

Ancora, Trump ha annunciato lo sbarco degli Usa su Marte, l’uscita del Paese dagli accordi di Parigi e la ripresa di Panama “in mano ai cinesi”. Sarà guerra, inoltre, contro i narcotrafficanti messicani che verranno considerati terroristi. Nella sua politica ci saranno solo due generi: maschio e femmina. Il Golfo del Messico diventerà Golfo Americano.

Con il suo ingresso alla Casa Bianca “l’età dell’oro dell’America comincia adesso”, ha dichiarato il tycoon in apertura del suo discorso.