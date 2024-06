Docenti americani accoltellati a Jilin in Cina in un parco pubblico, perché i 4 insegnanti si trovavano lì

Quattro docenti statunitensi sono stati accoltellati in parco pubblico di Jilin, in Cina. Si tratta di professori universitari del Cornell College dell’Iowa, in trasferta nel Paese nell’ambito di uno scambio con l’Università di Beihua. L’aggressione all’arma bianca contro i cittadini americani al Beishan Park è stato confermato dal ministero degli Esteri cinesi, ma le cause non sono ancora chiare. La polizia, dopo aver diffuso l’identikit del principale sospettato datosi alla fuga, ha arrestato il presunto autore.

Accoltellati quattro docenti in Cina

L’attacco ai quattro docenti americani era stato nascosto dal Governo di Pechino, che aveva censurato alcuni video postati sui social media dove si vedevano persone a terra, coperte di sangue e circondate da agenti. Su Weibo, il corrispettivo cinese della piattaforma ‘X’, l’hashtag di riferimento era stato bloccato “secondo le leggi pertinenti”, fino a quando non è stato accertato che i cittadini statunitensi non fossero in pericolo di vita.

Secondo quanto riferito i conferenza dal portavoce della polizia locale, Lin Jian, l’accoltellamento sarebbe stato “un caso isolato, che non interromperà i normali scambi con gli Stati Uniti”.

Come riportato alla stampa dagli agenti del distretto di Chuanying di Jilin, l’episodio si è verificato nella giornata di lunedì 10 giugno intorno alle 11.40 (5.40 in Italia): nell’aggressione sono state “cinque le persone rimaste ferite (inclusi i quattro docenti del Cornell College, ndr) a vari livelli, ora sono in cura in ospedale e le loro vite non sono più in pericolo”.

Fermato il sospettato dell’aggressione nel parco di Jilin

Il presunto aggressore è scappato subito dopo l’attacco, ma la polizia ha diffuso un suo identikit: si tratterebbe di un uomo di nome Cui Dapeng, localizzato nel distretto di Longtan, sempre a Jilin.

Le forze dell’ordine hanno poi annunciato l’arresto del “principale sospettato”, un 55enne.

Le ragioni dietro l’attacco non sono state ancora diffuse. La vicenda è stata commentata da Hu Xijin, ex direttore e firma del tabloid del Partito comunista, Global Times. “Innanzitutto condanno questo attacco. E voglio dire: indipendentemente dal motivo dell’aggressore, questo incidente è un caso isolato nel contesto più ampio della società cinese – ha scritto -. Il sentimento generale del pubblico nei confronti dei turisti stranieri nei mercati e nelle località turistiche è amichevole”.

Gli insegnanti della Cornell College

Il preside del Cornell College, Jonathan Brand, ha dichiarato in un comunicato che gli insegnanti sono stati aggrediti mentre si trovavano al parco con un membro della facoltà di Beihua, che si trova in una zona periferica della città industriale di Jilin, mentre la portavoce dell’istituto, Jen Visser, ha dichiarato in una e-mail che il college stava ancora raccogliendo informazioni sull’accaduto.

Come spiegato da un comunicato stampa dell’Ateneo americano del 2018, all’inizio del programma di scambio con l’Università Beihua, la facoltà di Jilin fornisce finanziamenti ai professori della Cornell per recarsi in Cina per insegnare una parte dei corsi di informatica, matematica e fisica per un periodo di due settimane.

Alcune università statunitensi avrebbero però bloccato i programmi con gli atenei cinesi per via della decisione del Dipartimento di Stato Usa, di emettere un avviso di viaggio di livello 3 – il secondo livello di allerta più alto – per la Cina continentale, citando detenzioni arbitrarie e divieti di uscita che potrebbero impedire agli americani di lasciare il Paese ed raccomandando ai cittadini di “riconsiderare i viaggi” in Cina.