Discorso di Donald Trump "spifferato" dal suo funzionario: le parole del presidente Usa sui "decreti storici"

Tutto pronto per il giorno dell’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca. Tra poche ore il presidente eletto sarà protagonista del passaggio di consegne con il suo predecessore, Joe Biden, e parlerà al popolo americano. Un funzionario dello Stato ha anticipato le parti salienti di ciò che dirà il tycoon che torna a guidare gli Stati Uniti d’Ameria a distanza di 4 anni.

Insediamento di Donald Trump: le anticipazioni del discorso

Secondo quanto rivelato da un funzionario della Casa Bianca, il tema principale del discorso inaugurale di Trump verterà sul concetto di “ripristinare la fiducia” in America.

“Torno alla presidenza fiducioso e ottimista, siamo all’inizio di una nuova entusiasmante era di successo nazionale. Una marea di cambiamenti sta travolgendo il Paese”, dirà il neo presidente in uno dei passaggi del suo discorso, secondo un estratto del testo preparato che è appunto stato anticipato da un funzionario.

Il tycoon chiederà poi una “rivoluzione del buon senso” dopo aver giurato per il suo secondo mandato. Trump confermerà anche la decisione di siglare degli ordini esecutivi da lui definiti “storici”.

La sua idea è quella di dare inizio a una “completa restaurazione dell’America. “Il mio messaggio agli americani oggi è che è tempo di agire ancora una volta con coraggio, vigore e la vitalità della più grande civiltà della storia”, aggiungerà il tycoon.

Trump potrebbe improvvisare durante il discorso

Dallo staff del presidente eletto spiegano inoltre che il discorso mostrerà come Trump vede la presidenza in modo differente rispetto al suo primo mandato.

Sempre dalla Casa Bianca hanno inoltre fatto sapere che il tycoon, dopo il giuramento, potrebbe improvvisare e che le osservazioni anticipate potrebbero subire delle modifiche.

La promessa di porre fine alla guerra in Ucraina

Nei giorni scorsi Trump ha anche detto in più occasioni che sarà in grado di mettere fine alla guerra tra Ucraina e Russia, parlando di “bagno di sangue” in cui “cadono i soldati, i civili, le città sono luoghi di demolizione”.

“Le vittime sono molte più di quelle riportate, milioni. Bisogna finire questa carneficina senza senso”, ha aggiunto Trump.