Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi: Vladimir Putin ammette che la Russia è in difficoltà

La guerra tra Russia e Ucraina è giunta al 455esimo giorno. Il presidente russo, Vladimir Putin, ha ammesso le difficoltà durante un discorso, senza tuttavia spiegarne i motivi. Nel frattempo da Kiev si dicono sicuri che l’attesa controffensiva comincerà presto, come sottolineato dal capo dell’intelligence ucraina Kyrylo Budanov. Josep Borrell, alto rappresentante Ue per la politica estera, si è detto certo che, come accaduto con i tank Leopard, alla fine anche i jet F-16 verranno inviati a Kiev. Mentre Kiev nega qualsiasi coinvolgimento nelle incursioni a Belgorod, da Mosca continuano ad accusare i “nazionalisti infiltrati”.