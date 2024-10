Dimissioni Enrico Letta, perché il deputato Pd lascia il Parlamento e chi è la sostituta Rosanna Filippin

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

L’ex presidente del Consiglio, oggi deputato nelle fila del Pd, Enrico Letta ha deciso di presentare le sue dimissioni dal Parlamento italiano. Il suo posto sarà preso da Rosanna Filippin.

L’annuncio di Enrico Letta sulle dimissioni da deputato

Nella giornata di martedì 1° ottobre, Enrico Letta ha annunciato su Facebook: “Come dissi dopo le elezioni torno in università. Felice di raggiungere la IE School of Politics, Economics & Global Affairs come Dean (decano, ndr). Terrò gli impegni compatibili come il Jacques Delors Institute, lascerò quello in Parlamento che chiede dedizione totale“.

L’ex premier ha poi aggiunto: “Mi succede Rosanna Filippin che saprà svolgerlo al meglio”.

Fonte foto: ANSA

L’ex presidente del Consiglio Enrico Letta.

Perché Enrico Letta si è dimesso da deputato

Enrico Letta si è dimesso da deputato del Partito Democratico per concentrarsi sul suo nuovo impegno da decano alla IE School of Politics, Economics & Global Affairs, la scuola di alta specializzazione dell’Universita IE (Istitudo de Impresa) di Madrid in Spagna.

Non è la prima volta che Letta si allontana dalla politica: dopo le dimissioni da presidente del Consiglio nel 2014 e l’addio alla Camera dei Deputati nel 2015, Letta si era dedicato per alcuni anni all’insegnamento universitario a Parigi e aveva ripreso la tessera del Pd solo nel 2019.

Dal 14 marzo 2021 al 12 marzo 2023, ha ricoperto l’incarico di segretario del Partito Democratico. Letta era stato eletto alla Camera dei Deputati per l’ultima volta in occasione delle elezioni del settembre 2022.

Chi è Rosanna Filippin, che prenderà il posto di Letta in Parlamento

Il posto di Enrico Letta da deputato verrà preso da Rosanna Filippin. Avvocato civilista nata e cresciuta a Bassano del Grappa, è stata il primo segretario del Partito Democratico per la Provincia di Vicenza e poi segretario regionale del partito. Alle elezioni politiche del 2013, Rosanna Filippin era stata eletta in Senato per la circoscrizione Veneto. Alla tornata del 25 settembre del 2022 si è candidata nel collegio plurinominale Veneto 2, risultando però non eletta.

Dopo l’annuncio di Enrico Letta, Rosanna Filippin ha dichiarato: “Auguro a Enrico ogni bene, oltre a ringraziarlo per la sua immensa generosità, e sono onorata di tornare a sedere nelle sale del Parlamento e di rappresentare il nostro territorio a livello nazionale. Il seggio in consiglio comunale sarà ora ricoperto da Paola Tessarolo, alla quale auguro un buon lavoro certa che sarà all’altezza del compito che l’aspetta”.