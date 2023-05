Diffondono la voce di Hitler dagli altoparlanti di un treno in Austria, due denunciati: come hanno fatto

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Prima la voce storica di una presentatrice con le sue gaffe televisive, poi l’audio inquietante di un comizio di Adolf Hitler. È quanto accaduto in Austria su un treno dell’alta velocità Railjet che da Bregenz era diretto a Vienna. Improvvisamente i passeggeri hanno sentito la voce del dittatore nazista dagli altoparlanti dei vagoni, e la capotreno non è stata in grado di interrompere la trasmissione.

A confermare l’accaduto è stato un portavoce dell’Obb attraverso le pagine di ‘Der Standard’.

In un primo momento all’interno dei vagoni del Railjet diretto a Vienna da Bregenz, i passeggeri hanno sentito la voce della conduttrice televisiva Chris Lohner “famosa” per i suoi strafalcioni, ma subito dopo l’audio è cambiato.

Fonte foto: Getty Sui vagoni di un treno Railjet in Austria dagli altoparlanti è stata trasmessa la voce di Adolf Hitler

I passeggeri hanno potuto ascoltare un comizio di Adolf Hitler comprese le risposte dalla folla, da “Heil Hitler” a “Sieg Heil“.

Alcuni utenti riferiscono sui social che la capotreno avrebbe tentato di interrompere il flusso audio, ma senza risultati.

In un primo momento i presenti hanno pensato ad un attacco hacker da parte di pirati informatici in grado di violare i sistemi di sicurezza del convoglio, ma la spiegazione è arrivata poco dopo.

Com’è stato possibile

Secondo ‘Der Standard’, i responsabili sarebbero stati in grado di accedere ai comandi del treno attraverso una chiave in dotazione al personale di bordo.

Così avrebbero avuto accesso all’interfono e, poggiando semplicemente il microfono all’altoparlante di uno smartphone, avrebbero riprodotto un video del dittatore nazista.

Il portavoce dell’Obb ha riferito che la chiave è in dotazione solamente al personale delle ferrovie, dunque resterebbe da capire in quale modo i responsabili siano entrati in possesso di quella chiave.

Denunciati due sospetti

Grazie alle immagini delle videocamere di sorveglianza sarebbero stati identificati e denunciati due sospetti.

I due giovani – scrive ‘Fanpage’ – sarebbero stati responsabili di altri episodi analoghi, uno dei quali sulla tratta da St. Polten a Vienna dove avrebbero avuto accesso all’interfono del treno operando come nell’ultimo caso.

