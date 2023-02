Sanremo 2023, Fedez strappa la foto di Galeazzo Bignami e attacca Codacons e ministra Roccella: testo completo

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Fedez, in collegamento esterno dalla nave Costa Crociere, ha infiammato la seconda serata del festival con una canzone ricca di riferimenti all’attualità. In particolare, il rapper ha citato nel testo (senza in realtà mai fare nomi) la ministra della Famiglia Eugenia Maria Roccella e il viceministro Galeazzo Bignami. Poi, durante il pezzo, ha stuzzicato i “nemici” del Codacons cantando “guarda Codacons come mi diverto”. Nel pezzo, inoltre, Fedez ha dedicato anche un passaggio a Gianluca Vialli, calciatore scomparso da poco, ricordando l’aiuto che gli ha dato quando ha combattuto contro un tumore.

Il riferimento di Fedez ai due politici

In passato, infatti, il Codacons aveva presentato diverse denunce sul comportamento di Fedez e recentemente il rapper ha perso una causa contro l’associazione dei consumatori.

Tornando al pezzo cantato da Fedez, i riferimenti che hanno scatenato centinaia di reazioni sui social sono stati alla ministra della Famiglia, Roccella, che lo scorso ottobre aveva detto che “l’aborto fa purtroppo parte della libertà delle donne“.

Fedez

Poi, tenendo in mano una foto del viceministro Galeazzo Bignami vestito da nazista (si è giustificato dicendo che era a un addio al celibato) ha dedicato una strofa all’episodio.

Fedez: “Mi assumo piena responsabilità del testo”

Anticipando le polemiche che sicuramente arriveranno, Fedez ha ripreso la parola per spiegare come il suo gesto sia stato del tutto autonomo. “Per riprendere l’articolo 21 della costituzione voglio assumermi la piena responsabilità di ciò che ho detto e fatto.

Il testo che ho scritto non era stato annunciato alla Rai e voglio assumermene piena responsabilità”, ha spiegato il rapper.

Il testo completo del freestyle

Ecco il testo completo del freestyle di Fedez:

“Uno sciacallo, un avvoltoio e un egocentrico entrano in un bar e il barista chiede: Ciao Fedez che cosa ti preparo?. Ah, è il ritorno del coglione sulla traccia, ma quello a cui nessuno l’ha detto in faccia. Che non è un fake, e non fa i video con la scaccia, vieni a prenderti il perdono dalle mie braccia. Scendo dal catamarano con la carta in mano, Sono Napoleone con la sindrome del nano, decido io quando venire, bro, me lo preparo come Matteo Messina Denaro. Secondo a Sanremo con la vittoria dei Maneskin, free the nipples come Victoria dei Maneskin. Frate, non sei primo in niente se sei primo in Fimi, chè nella vita tutto ha un prezzo pure gli streaming. Se va a Sanremo Rosa Chemical scoppia la lite, forse è meglio il viceministro vestito da Hitler. Purtroppo l’aborto è un diritto sì, ma non l’ho detto io, l’ha detto un ministro. A volte anche io sparo cazzate ai quattro venti, ma non lo faccio a spese dei contribuenti, perché a pestarne di merde sono un esperto. Ciao Codacons, guardo come mi diverto. Vabbè sdrammatizziamo, ho avuto il cancro e come un vero duro sono andato in tele e ho pianto. Se penso a chi mi ha dato la forza guardo in alto il ricordo di Gianluca che porto su questo palco”.