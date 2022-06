Di Maio, addio all'M5S: nasce "Italia per il futuro". Chi va con il ministro degli Esteri

Nasce il gruppo di Luigi Di Maio. È quindi rottura con il Movimento Cinque Stelle e con il presidente dell’M5S, Giuseppe Conte. Ecco chi è andato con il ministro degli Esteri e come si chiama la nuova formazione che ha per leader uno degli (ex) pionieri del Movimento di Grillo.

Nuovo gruppo di Luigi Di Maio, quanti senatori e deputati sono andati con il ministro degli Esteri

“Abbiamo già raccolto più di cinquanta firme, oltre le aspettative. Stiamo ancora ricevendo iscrizioni. Possiamo arrivare a sessanta iscritti”. I numeri li rivelano a La Repubblica i fedelissimi di Luigi Di Maio: deputati e senatori che si apprestano a mettere in scena la fuoriuscita.

Per la precisione, sarebbero quaranta (almeno) gli appartenenti alla Camera pronti a saltare la barricata. Dieci invece al Senato. Tra poche ore la presentazione del nuovo gruppo. Quale sarà il nome?

Scissione nell’M5S e fuoriuscita di Di Maio: come si chiama il nuovo gruppo dell’ex leader del Movimento

Il nuovo gruppo di Luigi di Maio si chiamerà così: “Insieme per il futuro”.

Beppe Grillo arriverà a Roma giovedì, forse per ricomporre una frattura che appare ormai cosa fatta. Il tempismo della nascita di una nuova forza politica con a capo il titolare del Viminale intercetta il dibattito sulla guerra in Ucraina e arriva prima del Consiglio Europeo di metà settimana.

Fonte foto: ANSA Il presidente dell’M5S Giuseppe Conte.

Occasioni, per “Insieme con il futuro”, di indirizzare e determinare il dibattito e le scelte politiche nazionali, risultando politicamente rilevanti.

Lite Conte – Di Maio: chi segue il titolare del Viminale nell’addio ai pentastellati

Quali sono i nomi dei fuoriusciti? Alla Camera, Alberto Manca, Gianluca Vacca, Sergio Battelli, Daniele Del Grosso, Paola Deiana, Filippo Gallinella, Caterina Licatini, Luigi Iovino, Vincenzo Caso, Davide Serritella e (forse) Elisabetta Barbuto.

Al Senato, invece Vincenzo Presutto, Primo Di Nicola, Simona Nocerino, Emiliano Fenu, Fabrizio Trentacoste e Antonella Campagna.

Con Di Maio anche cinque nomi di peso, ovvero quelli di esponenti del governo. Si tratta di cinque sottosegretari: Pierpaolo Sileri (alla Salute), Laura Castelli (al Mef), Manlio Di Stefano (agli Esteri), Anna Macina (alla Giustizia) Dalila Nesci (al Sud).