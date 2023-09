Devastante terremoto in Marocco, il video dei danni provocati dal sisma di magnitudo 7.0

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Prima il violento sisma, durato oltre 30 secondi, poi la devastazione, le urla, la conta di vittime e feriti. Notte tragica in Marocco, nella zona di Marrakech, per il devastante terremoto registrato nella tarda serata di venerdì 8 settembre 2023 in cui, secondo i primi bilanci, oltre 600 persone hanno perso la vita e più di 300 sarebbero i feriti.

Paura e apprensione per il forte terremoto registrato a circa 70 chilometri da Marrakech, ma sentito anche nella restante parte del Paese così come in Spagna e in Portogallo e in deversi altri Stati confinanti col Marocco.

E da Marrakech e dintorni arrivano le prime immagini degli ingenti danni provocati dal sisma, con le strade occupate da cumuli di macerie di palazzi crollati a causa del violento terremoto.

Grande paura soprattutto nella medina di Marrakech, dove le parti più fragili delle mura che circondano il centro storico sono crollate. Hanno ceduto alcune abitazioni, nella piazza Jamaa el Fna è crollato il minareto di una piccola moschea vicino allo storico “Cafè de France”.