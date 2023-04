Deragliato carro merci, come chiedere il rimborso a Trenitalia e Italo per il treno in ritardo o cancellato

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Corsa a rimborsi e indennizzi. Sono tantissimi i passeggeri a bordo di treni che stanno accumulando ritardo, se non addirittura cancellazioni, dopo il deragliamento del carro merci nel tratto tra Firenze Castello e Prato. Il convoglio che si è staccato dai binari e ha abbattuto i pali di alimentazione è esterno al gruppo Fs, ma ha inevitabilmente avuto un effetto domino sui convogli dell’alta velocità di Trenitalia e Italo. In una nota del Ministero dei Trasporti, è riportato che il ministro Matteo Salvini “segue con la massima attenzione quanto successo a Firenze ed è in costante contatto con i tecnici di Rfi. In particolare, è necessario garantire la riprotezione del servizio per tutti i passeggeri”. In sostanza, un treno alternativo. Ecco, invece, come chiedere il rimborso a Trenitalia e Italo in caso di treno in ritardo o cancellato.

Deragliamento carro merci: cosa è successo a Firenze

Il deragliamento del carro merci a Firenze Castello avrebbe provocato l’abbattimento di elementi della ferrovia, tra cui pali e tralicci che sorreggono i cavi che erogano l’alimentazione elettrica ai treni e alla linea.

I tecnici di Rfi si sono messi immediatamente al lavoro per le dovute riparazioni, che però hanno bisogno di tempo: inevitabile, quindi, l’accumularsi di ritardi e cancellazioni per i treni che devono transitare da quel tratto.

Fonte foto: ANSA Il carro merci deragliato a Firenze

Come chiedere e ottenere il rimborso con Trenitalia

“In caso di rinuncia al viaggio è possibile richiedere il rimborso integrale del biglietto“. Lo rende noto Trenitalia nel sito dedicato ai problemi alla circolazione dei treni.

“Per i passeggeri dell’Intercity 797 è stato disposto il rimborso integrale del biglietto”, riporta invece il sito Fsnews: si tratta dei 160 passeggeri del treno Milano-Salerno rimasti fermi dalle 2:30 della notte tra mercoledì 19 e giovedì 20 aprile dopo il deragliamento del treno merci.

Sul sito di Trenitalia sono riportate tutte le informazioni per chiedere e ottenere un rimborso.

Per i treni Frecce, Intercity e Intercity Notte

Si può richiedere l’indennità al termine del viaggio in autonomia ed entro 1 anno dalla data in cui si è verificato il ritardo o dalla scadenza dell’abbonamento (del pass o delle altre specifiche tessere), nelle seguenti modalità:

attraverso il sito, solo per i biglietti acquistati online o su app, utilizzando la funzionalità “Richiedi Indennizzo” disponibile dopo aver richiamato il viaggio qui o dall’area riservata. Scopri come fare;

disponibile dopo aver richiamato il viaggio qui o dall’area riservata. Scopri come fare; compilando l’apposito web form;

all’ agenzia di viaggi o che ha emesso il biglietto;

o che ha emesso il biglietto; presso qualsiasi biglietteria;

al Call Center, al numero 892021.

Indennità per ritardi compresi tra 30 e 59 minuti per le Frecce

In caso di ritardo di treni Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca, compreso tra i 30 e i 59 minuti, Trenitalia ti riconosce un bonus pari al 25% del prezzo del biglietto che potrà essere utilizzato entro 12 mesi per l’acquisto di un nuovo biglietto.

Questo bonus non si cumula con l’indennità riconosciuta in caso di ritardo superiore ai 59 minuti né con indennità di altra tipologia.

Indennità per ritardo superiore ai 59 minuti per i treni Frecce, Intercity e Intercity Notte

In caso di ritardo in arrivo superiore ai 59 minuti Trenitalia ti restituisce un’indennità pari al:

25% del prezzo del biglietto per un ritardo compreso tra 60 e 119 minuti;

per un ritardo compreso tra 60 e 119 minuti; 50% del prezzo del biglietto per un ritardo di almeno 120 minuti.

Si può scegliere se ricevere l’indennizzo:

con un bonus per acquistare entro 12 mesi un nuovo biglietto;

per acquistare entro 12 mesi un nuovo biglietto; in contanti per pagamenti effettuati in contanti;

per pagamenti effettuati in contanti; mediante il riaccredito per pagamenti effettuati con carta di credito.

Per i treni regionali

Si può richiedere il rimborso:

compilando l’apposito web form;

compilando il modulo disponibile in biglietteria e su questo sito e spedendolo per posta alla Direzione Regionale/Provinciale competente per la località di destinazione del viaggio entro e non oltre 1 anno dall’evento, allegando il biglietto in originale obliterato alla partenza e all’arrivo o, in caso di biglietto elettronico, la stampa cartacea in Pdf.

Nel caso di ritardo tra il luogo di partenza e il luogo di destinazione indicati sul biglietto singolo, a tariffa 39, 39/AS e “biglietti globali misti”, è possibile chiedere un’indennità pari al:

25% del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra 60 e 119 minuti (per biglietti di importo pari almeno a €16,00);

in caso di ritardo compreso tra 60 e 119 minuti (per biglietti di importo pari almeno a €16,00); 50% del prezzo del biglietto in caso di ritardo pari o superiore a 120 minuti (per biglietti di importo pari almeno a €8,00).

Come chiedere e ottenere il rimborso con Italo

Per quanto riguarda invece i treni Italo, l’azienda – sul proprio sito – chiarisce che il rimborso per essere giunto a destinazione con un ritardo superiore a 60 minuti viene riconosciuto automaticamente entro 30 giorni.

Per velocizzare le operazioni di riaccredito, il rimborso è erogato tramite Voucher, Credito Italo o, per gli iscritti al programma Italo Più, su Borsellino Italo.

Per verificare l’avvenuta erogazione è necessario recarsi alla sezione “Fai da te” che si torva nella pagina “Assistenza” del sito e cliccare su “Monetizza Indennizzo” se si è in possesso di un Voucher oppure su “Verifica il tuo Credito Italo”.

Per verificare l’avvenuto riaccredito su Borsellino Italo, invece, bisogna accedere alla propria Area Personale: il rimborso integrale per rinuncia al viaggio va richiesto prima della partenza attraverso i canali preposti.

Se il treno deve ancora partire ed è previsto un ritardo superiore ai 60 minuti, o se viene cancellato in partenza, è possibile richiedere immediatamente il rimborso del prezzo del biglietto senza alcuna trattenuta per:

la parte di viaggio non ancora effettuato ;

; l’intero viaggio se non hai più bisogno di arrivare a destinazione. Inoltre, in questo caso, è possibile chiedere di tornare al punto di partenza non appena possibile con il primo Italo utile.

Nel caso in cui il biglietto sia di andata e ritorno e il ritardo o la cancellazione interessa il treno di andata, si può richiedere il rimborso integrale di entrambi i viaggi o decidere di mantenere quello di ritorno.

Se il ritardo superiore ai 60 minuti o la cancellazione interessa il viaggio di ritorno è possibile richiedere il rimborso integrale del solo viaggio di ritorno.

Per quel che riguarda l’importo rimborsato, invece:

25% del prezzo del biglietto tra i 60 minuti e i 119 minuti di ritardo in arrivo;

tra i 60 minuti e i 119 minuti di ritardo in arrivo; 50% del prezzo del biglietto per un ritardo superiore ai 120 minuti.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Italo assistenza al numero 892020 (è a pagamento).