Carro di un treno merci deraglia nella stazione di Firenze Castello: linea per Bologna sospesa e disagi

Un carro di un treno merci ha deragliato nella stazione di Firenze Castello nella notte tra mercoledì 19 e giovedì 20 aprile 2023. A causa dell’incidente, che secondo quanto si apprende non avrebbe provocato feriti, la circolazione ferroviaria è stata interrotta tra Firenze e Bologna.

Deraglia treno merci, cos’è successo

A comunicare l’incidente è stata la RFI, la Rete ferroviaria italiana, che ha precisato che il sinistro è avvenuto nella notte. Poco dopo le 2.20, infatti, tra Sesto Fiorentino e Firenze Castello un treno merci ha deragliato provocando gravi danni all’infrastruttura ferroviaria, tra i quali l’abbattimento di pali e tralicci che sorreggono i cavi che erogano l’alimentazione elettrica ai treni e alla linea.

Non sono ancora note le cause dello svio del mezzo che però, come precisato dalla RFI, non avrebbe provocato feriti. Soltanto accurate indagini potranno svelare quella che è stata l’esatta dinamica dell’incidente ferroviario che avrà pesanti ripercussioni sull’intera rete nelle prossime ore.

Fonte foto: ANSA

Linea ferroviaria interrotta tra Firenze e Bologna

Dalle 2.20 circa, quindi, RFI si è premurata a mettere in sicurezza la zona dell’incidente ferroviario e a bloccare il traffico da e per Firenze. Secondo quanto comunicato in una nota, infatti, la Rete ferroviaria italiana ha predisposto l’interruzione della circolazione tra Firenze e Bologna, linea su cui sono previsti ritardi per tutta la giornata.

A essere coinvolti nel blocco del traffico ferroviario anche i treni dell’Alta Velocità, con la linea interrotta “tra Firenze e Bologna sia sulla linea ad Alta Velocità, sia su quella storica”.

Interruzione e ritardi anche per i servizi di AV sulla linea Milano-Roma e Venezia-Roma e sulla linea regionale Firenze-Prato-Viareggio. Come precisato da RFI, in direzione nord sono garantiti alcuni collegamenti AV fino a Firenze e in direzione sud fino a Bologna. I tecnici sono comunque al lavoro per cercare di ripristinare come possibile la linea, ma la circolazione resterà perturbata per le prossime ore “con la cancellazione parziale e totale di corse AV e regionali“, si legge nella nota della società.

Caos a Roma Termini

Tra le stazioni maggiormente colpite dalle cancellazioni e ritardi dei treni dopo il deragliamento di Firenze c’è Roma Termini, dove centinaia di passeggeri si sono trovati ad assistere all’annullamento delle proprie corse una volta arrivati in stazione.

Come racconta il Corriere della Sera è scoppiato il caos, con gli infopoint presi d’assalto. “Ci hanno detto che da qui alle 17 non si muove nessun treno per Milano” ha detto un passeggero che avrebbe dovuto viaggiare verso Nord per il Salone del Mobile che si tiene in questi giorni nel capoluogo lombardo.

L’incidente ferroviario a Firenze Nord

Quello avvenuto nella notte tra mercoledì 19 e giovedì 20 aprile 2023 è il secondo episodio che provoca problemi alla rete ferroviaria per e da Firenze. Pochi giorni fa, precisamente nella sera di lunedì 17 aprile, due treni infatti erano rimasti coinvolti in un incidente nei pressi di Firenze Nord.

A scontrarsi erano stati due treni merci, poco dopo le 22, a causa di alcuni problemi tecnici di uno dei due mezzi. Secondo quanto ricostruito, sembra che uno dei treni merci si sarebbe fermato all’altezza del bivio Olmatello nel nodo di Firenze, tratto dove si incrociano le linee Firenze-Siena/Pisa e Firenze-Prato. Lì lo scontro, col convoglio che si è sfrenato ed è retrocesso di alcuni metri invadendo parzialmente l’itinerario di un altro treno merci diretto a Domegliara che ne ha lievemente tamponato l’ultimo carro.

Nell’impatto ha riportato alcuni leggeri danni il locomotore del secondo e il ferimento di due macchinisti, uno di 21 anni e uno di 36 anni, entrambi ricoverati in codice giallo al pronto soccorso di Careggi per traumi contusivi.