Demna Gvasalia nuovo direttore creativo di Gucci, chi è lo stilista ex Balenciaga col passato da profugo

Un annuncio a sorpresa ha ufficializzato Demna Gvasalia come nuovo direttore creativo di Gucci. Lo stilista subentrerà a Sabato De Sarno a luglio. La scelta inattesa segna un cambio radicale: il georgiano, noto anche per il passato difficile, ha rivoluzionato Balenciaga ed è pronto adesso a portare la sua visione nella prestigiosa casa di moda.

Gucci cambia il direttore creativo

Kering ha annunciato il 13 marzo la nomina di Demna Gvasalia a direttore creativo di Gucci. Il designer georgiano, noto per la sua visione innovativa, inizierà ufficialmente a luglio dopo aver chiuso la sua esperienza con Balenciaga.

L’annuncio è stato inaspettato, poiché i nomi per succedere a Sabato De Sarno, dimessosi a gennaio dopo due anni alla guida creativa del brand, erano sicuramente altri.

Kering ha gestito il processo di selezione con grande discrezione, evitando speculazioni anche di fronte al calo dei ricavi di Gucci, scesi del 21% nel 2024 a 7,65 miliardi di euro.

Come cambia Gucci con Demna

La scelta di Demna segna un cambio di rotta per la maison, che punta su un’estetica audace e contemporanea. La nomina è parte di un più ampio riassetto del gruppo, che ha recentemente visto nuovi ingressi in altri brand di Kering.

“Volevamo una grande mente creativa e lui è il migliore designer della sua generazione” ha spiegato il ceo Stefano Cantino. “Lo conosciamo bene. Ha ridefinito con la sua identità, in questi dieci anni, Balenciaga. E questo è il futuro che merita anche Gucci” ha aggiunto il deputy Ceo Francesca Bellettini.

In attesa di prendere le redini creative del marchio, sono arrivate le prime parole da parte dello stilista che si è detto emozionato ed entusiasta.”È per me un onore intraprendere questo nuovo progetto del marchio che rispetto profondamente e ammiro da tanto tempo. Non vedo l’ora di scrivere insieme a Stefano Cantino e a tutto il team un nuovo capitolo della storia straordinaria di Gucci”.

Chi è Demna Gvasalia

Demna Gvasalia è uno degli stilisti più influenti della sua generazione. Nato in Georgia nel 1981, ha vissuto un’infanzia segnata dalla guerra civile, un’esperienza che ha caratterizzato profondamente il suo approccio alla moda.

Dopo aver vissuto in un campo profughi in Germania, ha studiato moda alla Royal Academy of Fine Arts di Anversa, dove ha sviluppato una visione innovativa e anticonformista.

La sua carriera ha preso il volo con il collettivo Vetements, che ha rivoluzionato il concetto di streetwear, per poi affermarsi definitivamente alla guida di Balenciaga, dove ha ridefinito il lusso contemporaneo con estetiche sperimentali e provocatorie.

Alla guida di Gucci, Demna ha il compito di fondere l’heritage storico del brand con la cultura moderna, rispondendo alle aspettative delle nuove generazioni. Il suo stile, spesso controverso ma sempre d’impatto, promette di segnare una nuova era per la maison.