Demi Moore si trasferisce a casa di Bruce Willis e di sua moglie per stare vicina all'ex marito malato

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Un gesto d’amore. L’ex moglie dell’attore americano Bruce Willis, Demi Moore, si trasferirà a vivere con lui e la sua attuale compagna. La situazione, strana ma non nuova per la famiglia Willis, è dovuta alle condizioni di salute della star di Sesto Senso, affetto da demenza frontotemporale e le cui capacità cognitive sarebbero in diminuzione.

La malattia di Bruce Willis

Nel 2022 Emma Haming, moglie di Bruce Willis, dà il triste annuncio: il marito si ritirerà dalla scena cinematografica. Nessuno si aspettava la notizia dopo che nel 2021 l’attore americano aveva partecipato a ben otto film.

Dopo anni di successi, la star di Die Hard non reciterà più a causa di un’afasia. Letteralmente, questo termine indica la riduzione della capacità di parlare, ed è per questo un sintomo, non una patologia.

Fonte foto: ANSA L’attore americano Bruce Willis

Non passa però molto tempo prima che le cause dietro all’afasia di Willis vengano a galla. Nel febbraio del 2023 arriva l’annuncio che l’attore statunitense è affetto da demenza fronototemporale.

Cos’è la demenza frontotemporale

In realtà anche in questo caso non si tratta di una sola patologia, ma di un gruppo di malattie con tratti simili, uno dei quali è non essere riconducibili alle cause e allo svilupparsi del morbo di Alzheimer.

Si tratta nella maggior parte dei casi di demenza presenile, in quanto insorge principalmente tra i 50 e i 60 anni. Willis però non rientra in questo parametro, avendola contratta a 68 anni.

Demi Moore e il rapporto con l’ex marito

La notizia del trasferimento di Demi Moore a casa di Bruce Willis e della moglie di lui Emma Heming può sembrare particolare, ma in realtà non è nemmeno nuova.

Una situazione simile era già avvenuta, anche se per caso e non per volontà delle parti, nel 2020 durante la pandemia da Covid-19.

In quella situazione Demi Moore era rimasta in lockdown con la coppia, ma purché peculiare, la situazione non ha creato particolare imbarazzo.

Moore e Willis sono rimasti molto uniti anche dopo il divorzio, come dimostra la scelta dell’attrice di sostenere l’ex marito fino agli ultimi giorni di vita.

Come riporta il sito ‘Radar’ che per primo ha dato la notizia, Demi Moore vorrebbe aiutare la coppia il più possibile, rimanendo fino alla fine affianco all’ex marito.