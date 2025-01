Delmastro e Furfaro fanno arrabbiare Bianca Berlinguer, la conduttrice sbotta in diretta: "Sembrate due pazzi"

“Sembrate due pazzi”. Durante l’ultima puntata di È sempre Cartabianca, la conduttrice Bianca Berlinguer ha perso le staffe non riuscendo a gestire il confronto tra Marco Furfaro, deputato e responsabile delle iniziative politiche del Pd, e Andrea Delmastro, sottosegretario al Ministero della Giustizia in quota FdI. I due, alzando la voce, si sono parlati sopra affrontando i casi della morte di Ramy Elgaml e della vicenda di Rimini che ha coinvolto Luciano Masini, commentando l’ipotesi di uno scudo penale per le forze dell’ordine.

La morte di Ramy Elgaml e lo scudo penale

Dopo la morte di Ramy Elgaml, i due carabinieri che hanno inseguito il motorino su cui il giovane stava scappando sono stati iscritti nel registro degli indagati.

A Capodanno, la stessa sorte è toccata al comandante Luciano Masini, indagato per aver ucciso un uomo che stava accoltellando alcuni passanti a Rimini.

Fonte foto: ANSA Andrea Delmastro, sottosegretario alla Giustizia

Le due vicende hanno spinto il Governo a ragionare sulla possibilità di maggiori tutele nei confronti delle forze dell’ordine.

A livello mediatico si è parlato di scudo penale, anche se l’espressione è impropria perché l’Esecutivo non ha in mente un vero e proprio scudo: tra le ipotesi, ad oggi, c’è per esempio di un altro registro in cui iscrivere coloro che, di ufficio, diventano oggetto di indagine, con un procuratore ad hoc chiamato a valutare le loro posizioni a livello penale.

Lo scontro tra Delmastro e Furfaro

Di questi temi si è parlato nel corso dell’ultima puntata di È sempre Cartabianca, condotta da Bianca Berliguer e andata in onda martedì 21 gennaio su Rete 4.

Il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, rivendica che il Governo non vuole introdurre “uno scudo penale”.

Con Marco Furfaro è una sfida sull’interpretazione dei comunicati dei sindacati delle forze dell’ordine sul tema dello scudo.

Telefoni alla mano, iniziano a leggerli e a parlarsi sopra, come si vede dal video pubblicato da Delmastro sui social:

Bianca Berlinguer perde le staffe: “Sembrate due pazzi”

Il video pubblicato da Delmastro si conclude prima che Bianca Berlinguer intervenga a gamba tesa.

Queste le parole della conduttrice, dopo aver perso le staffe con i due ospiti:

“Adesso vi abbasso il microfono, a tutti e due! Sembrate due pazzi che si parlano sopra l’uno con l’altro, non si capisce niente, tanto a casa non vi capiscono quindi tenetevela per voi. Mi tocca fare la maestrina. Bello spettacolo, non m’è piaciuto per niente”.