Delitto di Perugia, il libro di Rudy Guede sulla morte di Meredith e sul ruolo di Amanda Knox e Sollecito

Rudy Guede, l’unico condannato per la morte di Meredith Kercher, ha scritto un libro su uno dei delitti più controversi della storia italiana, dal titolo “Il beneficio del dubbio”. L’autobiografia scritta insieme Pierluigi Vito è stata lanciata a Viterbo lo scorso 1 ottobre e ripercorre la vita del 35enne ivoriano, affrontando inevitabilmente l’omicidio della giovane inglese, l’1 novembre 2007.

Il libro di Guede

Guede ricostruisce il racconto di quella sera che ha stravolto la sua esistenza, dal suo punto di vista ma senza fornire elementi nuovi, con la volontà, come riportato da Repubblica, di “non riaprire alcun conflitto“.

L’ivoriano ha iniziato a scrivere il libro quando era ancora in carcere, ma per pubblicarlo ha atteso la chiusura formale del suo percorso giudiziario per ragioni di opportunità.

Il racconto della sera del delitto di Perugia

Con la pubblicazione de “Il beneficio del dubbio”, Guede rimette insieme tutti i dettagli della sua versione dei fatti di quella sera dell’1 novembre del 2007: racconta di essersi allontanato dalla camera di Meredith con la musica nelle orecchie per prendere un preservativo, dopo l’approccio sessuale con la giovane inglese; dopo averla sentita urlare è tornato nella stanza trovando lei che perdeva sangue e vedendo Amanda Knox fuggire insieme a una figura maschile sul vialetto di casa, poi è scappato anche lui.

“Ho avuto un approccio sessuale con Meredith, sono andato al bagno, ho cercato di fermare il sangue che le usciva dal collo… E tutto questo per dire che non sono l’assassino, ma sono solo colpevole di concorso in omicidio. Con chi? Nelle sentenze a mio carico c’è scritto con Amanda Knox e Raffaele Sollecito. Che però sono stati assolti. Allora io con chi ho concorso?” si chiede Guede in un passaggio della sua autobiografia.

Il 35enne è tornato libero nel novembre del 2021 dopo avere scontato 16 anni di reclusione per concorso in omicidio e violenza sessuale.

Per la promozione del libro la vicenda viene presentata come “tragica e ancora da decifrare, benché i nomi delle persone coinvolte abbiano occupato pagine di giornali, reportage televisivi libri di memore e ci inchiesta, c’é una voce che non ha trovato lo spazio che meritava, quella di un ragazzo ritrovatosi nel posto sbagliato al momento sbagliato, vaso di coccio tra vasi di ferro“.

Il commento di Raffaele Sollecito

“Il libro di Rudy Guede? Lo comprerò. Mi auguro non ci siano ricostruzioni fantasiose o accuse nei miei riguardi. In quel caso procederò di conseguenza” ha commentato all’Adnkronos l’altro protagonista del delitto di Perugia insieme ad Amanda Knox, Raffaele Sollecito, condannato per l’omicidio di Meredith Kercher e definitivamente assolto nel 2014 dalla Corte di Cassazione.

“Indipendentemente da quello che possa dire e delle bugie che ha detto nei miei confronti, spero possa dire qualcosa di vero – ha detto ancora – visto che nel processo non ha voluto parlare e che chiarisca quanto accaduto durante l’omicidio. Mi auguro non voglia lanciarsi in fantasiose accuse, ancora una volta, altrimenti dovrò incorrere nuovamente ai mezzi che mi sono consentiti dalla legge”.