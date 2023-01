DAZN, aumentano i prezzi degli abbonamenti. Quanto costerà guardare il calcio in tv, le novità per il 2023

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Importanti novità in arrivo per gli amanti del calcio e dello sport in tv. DAZN ha presentato i piani per il 2023, e non mancano le sorprese. I prezzi degli abbonamenti salgono rispetto all’anno precedente, inoltre ai due piani esistenti se ne aggiunge un terzo. Cresce anche l’offerta di contenuti.

DAZN, le novità per il 2023

Un nuovo piano, maggiore offerta di contenuti e aumento dei prezzi. Sono queste le novità per il 2023 annunciate dalla piattaforma di streaming DAZN.

Grazie ad un accordo (per il mercato italiano) con Eleven Sports, nel nuovo palinsesto di DAZN ci saranno infatti anche la serie C di calcio, le migliori partite dell’Eurolega di basket, rugby e altri sport.

Si evolve anche l’offerta: ai due piani di abbonamento tradizionali, Plus e Standard, si aggiunge il nuovo piano Start, dedicato agli amanti dello sport che non sono interessati al calcio.

DAZN, aumentano i prezzi

Cresce l’offerta, ma quanto costerà vedere le partite del campionato di Serie A? Per il 2023 DAZN ha infatti annunciato un aumento dei prezzi degli abbonamenti.

Aumenti però che riguarderanno solo i nuovi clienti e quelli che avevano disdetto l’abbonamento. Per i ‘vecchi’ abbonati non cambierà nulla, lo stesso per coloro che hanno messo in pausa l’abbonamento.

DAZN, le nuove offerte per il 2023

La tariffa del piano Standard resta invariata a 29.99 euro al mese, a patto che si scelga un abbonamento annuale. Altrimenti il prezzo sale a 39.99 euro al mese.

Il piano Standard consente la registrazione dell’App DAZN su al massimo sei dispositivi, l’uso in mobilità e la visione in contemporanea su due dispositivi a patto che entrambi insistano sulla stessa rete domestica.

Per quanto riguarda il piano Plus, il prezzo sale a 44.99 euro al mese (5 euro in più) se si sceglie l’abbonamento per 12 mesi. Se invece si sceglie l’utenza mensile il prezzo sale a 54.99 euro.

Il piano Plus concede fino a quattro visioni in contemporanea nella stessa rete, la registrazione fino a sette dispositivi e l’uso in mobilità con contemporaneità della visione.

Il nuovo piano Start costa 12.99 euro al mese e consente la visione di tutti gli eventi sportivi trasmessi dalla piattaforma ad eccezione del calcio.