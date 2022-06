Dazn, ufficiali le nuove tariffe: quanto costerà guardare il calcio in tv, la novità per la stagione 2022-23

Archiviata una stagione del pallone, eccoci pronti ad affrontarne una nuova. Mancano ancora più di due mesi all’inizio del nuovo campionato di Serie A, ma c’è chi già si porta avanti per presentare le nuove proposte per la stagione che verrà. Parliamo di Dazn, la piattaforma che trasmette 7 partite in esclusiva di ogni giornata del massimo campionato nostrano, che ha presentato quest’oggi le nuove tariffe per il prossimo anno.

Dazn, i prezzi per la stagione 2022-23

Al termine di un campionato ricco di difficoltà per la trasmissione di alcune partite, che hanno portato a numerose critiche, Dazn si rimbocca le maniche per poter iniziare il nuovo anno col piede giusto.

Fino a questo momento il costo mensile di Dazn era di 29,99 euro a utente, senza limiti di dispositivi abbinati e con l’unica soglia di due visioni in contemporanea. Da quest’anno il prezzo resta lo stesso, ma a 29,99 euro sarà possibile guardare Dazn su un solo dispositivo o su due se si trovano connessi alla stessa rete internet. Per poter guardare le partite in contemporanea da posti diversi, invece, ci sarà un nuovo tipo di abbonamento.

Fonte foto: ANSA

La novità della stagione

Se quello da 29,99 euro è considerato l’abbonamento “standard”, con l’aggiunta di 10 euro si potrà sottoscrivere l’abbonamento “Plus”. Con Dazn Plus, quindi a 39,99 euro al mese, sarà possibile la visione tramite due dispositivi in contemporanea da reti differenti e il limite di dispositivi registrati sale da 2 a 6.

Dazn, comunque, sottolinea: “L’account di Dazn è personale e non può essere condiviso. Solo chi vive con te può usare il tuo account Dazn, secondo le modalità prescritte”.

Quando inizia la Serie A

Con ancora negli occhi le immagini di festa del Milan campione d’Italia e nel cuore le emozioni vissute per la lotta scudetto e salvezza fino agli ultimi 90′ di gioco, i tifosi attendono con ansia l’avvio della prossima Serie A.

Ai nastri di partenza saranno come sempre in 20, con le tre neopromosse Lecce, Cremonese e Monza che cercheranno di raggiungere la salvezza in un campionato che di certo vedrà Milan, Inter, Juventus e Napoli darsi battaglia per il titolo, con Roma e Lazio da outsider insieme a Atalanta e Fiorentina per l’Europa.

La nuova stagione inizierà in anticipo, per via dei Mondiali in Qatar, ma finirà dopo. Le date infatti sono quelle di sabato 13 agosto 2022 come inizio e domenica 4 giugno 2023 come conclusione.

Per conoscere il calendario della stagione 2022-23 bisognerà aspettare fino al 24 giugno, data in cui verranno compilati i turni del campionato che verrà.