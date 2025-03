Davide Lacerenza e Stefania Nobile in arresto, un cliente avrebbe speso 641 mila euro tra droga e prostitute

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

​Le recenti indagini condotte dalla Guardia di Finanza di Milano hanno portato all’arresto di Davide Lacerenza, titolare della Gintoneria, e della sua ex compagna Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi, con accuse legate a un presunto giro di droga e prostituzione. Le operazioni hanno svelato molti dettagli sulle attività del locale e sulle abitudini della sua clientela, abituata a spese folli.

La chiusura della Gintoneria di Davide Lacerenza

Nella mattinata di oggi – martedì 4 marzo, la Guardia di Finanza di Milano ha arrestato Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi, il suo ex compagno Davide Lacerenza, titolare di un locale nel capoluogo lombardo, e Davide Ariganello, che secondo ANSA sarebbe una sorta di factotum.

La Gintoneria​, il locale di Davide Lacerenza, si trova in via Napo Torriani a Milano, ed è un posto noto soprattutto per la frequentazione di personaggi noti.

Fonte foto: IPA La Gintoneria, il locale di Davide Lacerenza nel quale avvenivano i reati per i quali sono stati arrestati il titolare, l’ex compagna Stefania Nobile e una terza persona

Tuttavia, le indagini hanno rivelato che il locale era al centro di un’organizzazione dedita al reclutamento di escort e alla fornitura di sostanze stupefacenti ai clienti. Le autorità hanno disposto il sequestro del locale e di beni per un valore superiore a 900 mila euro, ritenuti proventi delle attività illecite.

I clienti “speciali” del locale

La Gintoneria era quindi il fulcro di un’organizzazione dedita al reclutamento di escort, poco più che maggiorenni, e alla fornitura di sostanze stupefacenti. Le prestazioni si svolgevano in un privé adiacente al locale, denominato “La Malmaison”, e per i clienti più facoltosi era previsto anche un servizio a domicilio di droga e prostitute.

Le serate potevano avere costi variabili, generalmente compresi tra i 3mila e i 10mila euro, anche se in alcuni casi le spese raggiungevano cifre significativamente più elevate. Un esempio è rappresentato da un cliente abituale che, nel periodo compreso tra il 2020 e il settembre 2023, ha speso oltre 641.000 euro in serate spese bevendo champagne e consumando cocaina in compagnia di escort.

Alcuni clienti optavano per pagamenti in contanti direttamente presso il locale, mentre altri effettuavano bonifici bancari con causali apparentemente legittime, come “champagne”. Movimenti che hanno però attirato l’attenzione delle autorità, contribuendo all’avvio delle indagini.

L’arresto di Stefania Nobile

Stefania Nobile, che secondo le indagini “reclutava” le prostitute insieme a Davide Lacerenza, è stata quindi posta agli arresti domiciliari insieme all’ex compagno e al loro collaboratore Davide Ariganello, secondo le disposizioni del gip Alessandra Di Fazio.

Le accuse nei loro confronti includono autoriciclaggio, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, oltre alla detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.