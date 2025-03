Davide Lacerenza e le ospitate a La Zanzara, dal consumo di cocaina alla frase volgare su Giorgia Meloni

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Il 18 luglio 2023 Giuseppe Cruciani e David Parenzo ospitavano a La Zanzara Davide Lacerenza, arrestato nell’ambito dell’inchiesta su un presunto giro di prostituzione e droga a Milano. In studio c’era anche Stefania Nobile, ex fidanzata e attuale socia, anche lei arrestata. Cruciani introduceva così l’imprenditore: “Abbiamo uno dei personaggi che potrei definire uno dei re delle notti milanesi, titolare di uno dei locali più frequentati che si chiama la Gintoneria, ex fidanzato della nostra amica Stefania Nobile, Davide Lacerenza”. Nel corso dell’intervista sono arrivate ammissioni sul consumo di cocaina e una frase volgare su Giorgia Meloni.

L’ospitata di Davide Lacerenza a La Zanzara: le ‘cavalle’ e le escort

Si parla delle accuse di sessismo, per chiamare ‘cavalle‘ le donne: “All’inizio sì, poi han capito che era un modo di dire. Quando si andava a scuola, da giovane, lo dicevo. Il cavallo è un purosangue, un animale fiero. Lo dicono quasi tutti in Italia, tutti gli influencer”.

Gli si chiede quanto abbia speso il cliente che ha speso di più: “Anche 45 mila euro in una notte. Ci sono rossi da 15-18 mila, grandi champagne da 4-5 mila euro. Noi ci siamo specializzati in champagne di alto livello”.

Poi Cruciani domanda: “Preferisci le escort o le fidanzate?“. Risposta: “Escort… ne vedo tantissime, arriva anche la nausea”.

Quindi continua: “Pagare non pago mai, preferisco offrire una cena 500 euro, offrire un Dom Perignon, soldi veri mai dati. Uscite, divertimento, poi quando capisci che interessa solo quello amen. Quando avevo 20 anni ero molto bello, adesso mi difendo un po’ col resto: la Ferrari, la Lambo“.

Per vivere, dichiarava di spendere circa 20 mila euro al mese.

L’attacco a Giuseppe Sala

L’intervista procede e Cruciani gli chiede cosa pensi degli extracomunitari: “Non li metto tutti su una mano, ogni mano ha un dito diverso. Ne ho tanti che aiuto lì, ne ho uno che viene fuori quasi tutte le sere, gli do da mangiare, gli do la bottiglia, offro le sigarette, gli do 10 euro“.

E ancora: “Due o tre li ho così, poi ci sono anche quelli che vediamo purtroppo a Milano che rubano o rapinano, io ho la sicurezza fuori perché lì in stazione Centrale non è più… questo è un argomento da invitare qua Sala (il sindaco di Milano, ndr), che dice che Milano è sicura… fa finta di non vedere, non vuole sollevare il polverone che poi gli torna addosso”.

La frase sulla cocaina

Davide Lacerenza afferma poi di consumare cocaina: “Uno dei miei difetti, diciamo. Vent’anni ne fa consumavamo un bel po’, poi sono stato male e ho smesso per quasi 30 anni. Ora con la vita notturna saranno 5 anni così che qualcosa… qualche botta giusto per star sveglio. È risaputo, sono stati fatti dei video durante il lockdown che purtroppo sono saltati fuori sui social”.

E ancora: “Di giorno niente, dopo che bevi un po’ a mezzanotte due colpi li fai per star sveglio (…). Se non sono nel mio ambiente notturno, niente. Non sono a quel livello, non ho mai provato nient’altro. Per fortuna non ho il vizio del gioco“.

La frase su Giorgia Meloni

Parlando di rapporti sessuali con le donne, dichiara di averne avuti 4 mila circa e di essere “dipendente” dal sesso: “Mi scrivono ragazze di 18–19 anni, che vogliono uscire con me”.

Poi Parenzo gli chiede per chi voti: “Sono andato tanti anni fa, ho votato Berlusconi che è l’unico leader che mi è piaciuto, per me un idolo, un mito, come leadership e comunicazione”.

Cruciani poi chiede: “La Meloni non ti piace?“. Risposta: “Una botta la darei anche a lei (…). Mi piacerebbe per il fascino e l’intelligenza, per vedere com’è”.

Interviene Parenzo: “Come si permette di parlare così della presidente del Consiglio?”.

L’ultima ospitata a gennaio 2025

L’ultima ospitata di Davide Lacerenza a La Zanzara arriva il 29 gennaio 2025, poco più di un mese prima dell’arresto.

Conferma che il massimo che una persona ha speso al tavolo in una sera, nel suo locale, è circa 50 mila euro.

E torna a parlare del consumo di cocaina: “Dai 20 ai 24 anni ho fatto uso forte, poi ho smesso per 30 anni, ora è molto più soft, non esagero come una volta. Ora tutte le sere sono al lavoro (…). Ho fatto gli esami del sangue un mese fa: perfetti, sono migliorati, addirittura (…). Il fegato lo tengo un po’ allenato. In media un paio di bottiglie a sera”.

Su Stefania Nobile e Wanna Marchi: “L’unica cosa a cui non rinuncerei nella vita sono loro”.

Rivela di essere “fidanzato da un anno” con una ragazza di “20 anni. Io ne ho 60“.