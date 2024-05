Davide Caparini della Lega insulta il consigliere Luca Paladini: "Sei un pezzo di m****", espulso dall'Aula

Volano gli stracci in Consiglio regionale della Lombardia, dove un membro della Lega ha pesantemente insultato un collega, prima di essere espulso. “Sei un pezzo di m****” è l’offesa rivolta dal consigliere Davide Caparini al collega Luca Paladini durante la seduta di martedì 7 maggio. L’episodio ha fatto scoppiare la bufera in Aula, in seguito alla quale l’esponente del Carroccio è stato espulso.

L’intervento di Luca Paladini

Come riporta il Corriere della Sera, al Consiglio della Regione Lombardia era in corso il dibattito sulla mozione presentata dalla Lega per vietare “in tutti i casi non previsti dalla scheda del prodotto” la prescrizione del farmaco triptorelina, salito alla ribalta per la diatriba sul suo utilizzo off-label, cioè al di fuori dallo scopo per cui è stato creato, per inibire lo sviluppo della pubertà nei bambini e negli adolescenti con disforia di genere che non accettano il proprio sesso di nascita.

Durante la discussione sono intervenuti alcuni esponenti dell’opposizione: dopo il discorso dell’esponente del M5s Paola Pizzighini ha preso la parola il consigliere della lista Patto Civico e fondatore dei Sentinelli di Milano, Luca Paladini, per bocciare la mozione della maggioranza in quanto “transfobica”.

L’insulto del consigliere della Lega Davide Caparini

Un termine che non è piaciuto al consigliere Davide Caparini, marito dell’eurodeputata (capolista per il Carroccio alle europee per la circoscrizione Nord Ovest) Silvia Sardone e fino a marzo 2023 Assessore al Bilancio della giunta lombarda di Attilio Fontana. Il leghista è sbottato contro il collega Paladini con una pesante offesa, ripresa in diretta, provocando la reazione sdegnata di tutta l’opposizione e il putiferio in Aula.

Di fronte all’insulto ricevuto il consigliere di Patto Civico ha chiesto la sospensione dell’assemblea, mentre Il vicepresidente del Consiglio Emilio Del Bono (Pd), che in quel momento presiedeva la seduta, ha dato l’occasione di scusarsi a Caparini, il quale ha però continuato ad attaccare la fazione opposta.

L’espulsione di Caparini

La presidenza del Consiglio regionale ha dunque deciso lo stop della seduta e l’espulsione di Caparini dall’Aula. “Non provo alcuna soddisfazione di fronte a questo provvedimento disciplinare che è una sconfitta per tutti – ha dichiarato subito dopo Paladini, che ha pubblicato il video sulla sua pagina Facebook – una brutta pagina per questo Consiglio e per quest’aula. Il rispetto tra di noi non dovrebbe mai mancare”,.

“Abbiamo sprecato un’ora e mezza in aula, con una mozione che passando aveva l’ambizione di fare in modo che la politica si sostituisse alla medicina”, ha concluso il consigliere.