David Beckham in vacanza in Italia con tutta la famiglia: dalla Sardegna alla Sicilia, le tappe del viaggio

Il legame tra David Beckham e l’Italia, iniziato nei primi anni 2000 con il suo trasferimento a Milano per giocare nella squadra rossonera, continua a rafforzarsi. Quest’estate, Beckham, sua moglie Victoria, e i figli Harper, Romeo e Cruz, hanno scelto ancora una volta l’Italia per una vacanza.

La famiglia Beckham in vacanza in Italia

Assente Brooklyn, il primogenito, che preferisce trascorrere le vacanze negli Stati Uniti con sua moglie.

Il tour dei Beckham è iniziato in Costa Smeralda, una delle località più glamour della Sardegna. La famiglia è stata avvistata a bordo di un lussuoso yacht, dove hanno festeggiato il 13esimo compleanno della figlia Harper. Non poteva mancare una tappa presso il prestigioso Hotel Cala di Volpe a Capriccioli, dove hanno gustato una cena speciale.

Selfie di famiglia per David, Victoria e Harper Beckham in Italia

Dopo la Sardegna, il viaggio è proseguito in Sicilia. David e la sua famiglia sono stati avvistati a Cefalù, ancora a bordo del loro yacht, il Seven. Successivamente, hanno raggiunto Lipari, nelle isole Eolie. Nonostante l’attività vulcanica dello Stromboli, le Eolie hanno offerto uno splendido sfondo per la loro vacanza.

Tappa successiva: la Corsica

Victoria ha condiviso alcuni scatti sui social, rivelando i meravigliosi paesaggi italiani.

Il viaggio dei Beckham non si è fermato qui. Dopo aver lasciato l’Italia, si sono diretti verso la Corsica.

L’isola francese li ha accolti calorosamente e la coppia si è concessa una cena romantica tra le vigne dell’azienda vinicola Domaine de Peretti della Rocca, nel sud della Corsica.

L’interrogatorio ad Amalfi nel 2021

Quest’anno, la famiglia Beckham ha vissuto una vacanza da sogno, esplorando le grandi isole del Mediterraneo e godendo dei panorami mozzafiato offerti da Sardegna, Sicilia e Corsica.

Un’esperienza che conferma il loro legame speciale con l’Italia e le sue bellezze.

Nel 2021 ad Amalfi, nel corso di un’altra vacanza italiana, David Beckham era stato interrogato dalla Guardia di Finanza dopo che i figli Cruz e Harper, all’epoca entrambi minorenni, erano stati visti su una moto d’acqua.