Date e biglietti per i concerti 2024 di Vasco Rossi, priorità al fan club: quanto costa l'abbonamento annuale

Pronte le date dei concerti 2024 dell’inossidabile Vasco Rossi. I biglietti saranno disponibili a breve in anteprima per il Blasco Fan Club. Vasco è pronto a rimettersi in moto dopo un tour 2023 con 11 date in giro per lo Stivale.

Vasco in concerto 2024

Sono cinque gli appuntamenti estivi: quattro allo stadio San Siro di Milano e uno allo stadio San Nicola di Bari. Queste le date e i luoghi del tour Vasco Live 2024:

07 Giugno – Stadio San Siro (Milano);

08 Giugno – Stadio San Siro (Milano);

11 Giugno – Stadio San Siro (Milano);

12 Giugno – Stadio San Siro (Milano);

25 Giugno – Stadio San Nicola (Bari).

Fonte foto: ANSA

Non si sa ancora se in scaletta ci sarà la nuova canzone Gli sbagli che fai, sigla de Il sopravvissuto, serie Netflix su Vasco Rossi.

Biglietti Vasco: prevendita dal 4 ottobre per il fan club

I biglietti per il Vasco Live 2024 saranno disponibili in anteprima per il Blasco Fan Club dal 4 ottobre dalle ore 12:00 fino al venerdì 6 ottobre ore 11:00 sul sito vascolive.vivaticket.it.

Alla prevendita possono partecipare tutti gli iscritti al Blasco Fan Club con tessera con scadenza 31/12/2024 o 31/12/2025.

Il numero massimo di biglietti acquistabili è di 5 o di 6 per ogni data, a seconda della scelta fatta dall’utente anche in più transazioni, secondo le modalità che seguono.

Vasco Live 2024 Milano

Ogni acquirente può ottenere:

1 biglietto per il settore prato gold, oppure fino a 2 biglietti per il settore prato, oppure fino 2 biglietti del settore 1;

fino a 4 biglietti del settore 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Vasco Live 2024 Bari

Ogni acquirente può ottenere:

1 biglietto per il settore prato gold, oppure fino a 2 biglietti per il settore prato;

fino a 4 biglietti del settore 1, 2, 3.

Regole per i bambini

Ingresso gratis per i bambini fino a 3 anni (cioè 4 anni non compiuti il giorno del concerto).

Dai 4 anni in su pagano regolarmente il ticket come gli adulti.

Abbonamento al fan club di Vasco Rossi

Il costo dell’abbonamento annuale è di 45 euro e ha validità fino al 31/12/2024.

Il costo dell’abbonamento biennale è di 90 euro e ha validità fino al 31/12/2025.

Dal 6 ottobre biglietti per tutti

Il 4 ottobre, come detto, parte la prevendita per il Blasco Fan Club.

Il 5 ottobre biglietti in prevendita per gli iscritti a My Live Nation.

Dal 6 ottobre biglietti in vendita per tutti su Vivaticket, Ticketmaster e Ticketone.