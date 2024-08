Danilo Toninelli contro Giorgia Meloni dopo il "caso" Massimo Boldi: l'attacco dell'ex ministro M5S

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Danilo Toninelli, ex ministro del M5s, nelle scorse ore, attraverso i social, ha attaccato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo che questa ha avuto uno scambio di messaggi con l’attore Massimo Boldi.

Giorgia Meloni in sostegno di Boldi: l’attacco di Danilo Toninelli

“Non perdi occasione di fare la vittima. Sei la numero uno del vittimismo“, ha scritto Toninelli, rivolgendosi alla leader di Fratelli d’Italia.

“Del resto come stupirsi, sei una politica di professione e i meccanismi di propaganda sono il tuo pane quotidiano…”, ha aggiunto l’ex ministro pentastellato, avendo sempre come bersaglio la premier in carica.

Massimo Boldi e Giorgia Meloni, cosa è successo

Perché Toninelli ha parlato di vittimismo attaccando la premier? Nelle scorse ore Giorgia Meloni ha fatto gli auguri sui social a Massimo Boldi, il quale ha risposto ringraziandola pubblicamente e sostenendo che il suo operato alla guida del governo, fino a questo momento, è stato ineccepibile.

Le parole del comico hanno innescato una raffica di critiche e insulti da parte di tanti utenti. Sulla vicenda ha preso posizione la stessa Meloni.

“È triste vedere come nel mondo degli odiatori di professione persino un semplice commento di auguri possa scatenare insulti di massa. Esprimo la mia solidarietà a Boldi e gli mando un grande abbraccio”. Così la presidente del Consiglio dopo che Boldi ha espresso nei suoi confronti illimitata stima e ammirazione, venendo poi travolto da biasimi e insulti.

Secondo Toninelli, il messaggio di solidarietà e sostegno scritto dalla Meloni a Boldi altro non è stato che un escamotage vittimistico.

Ka carriera politica di Danilo Toninelli

Danilo Toninelli è stato ministro delle infrastrutture e dei trasporti dal 1º giugno 2018 al 5 settembre 2019 nel primo governo Conte.

Prima della nomina ministeriale è stato deputato nella XVII legislatura e senatore, nonché capogruppo del M5S al Senato, nella XVIII.

Nel marzo 2022 a seguito di un’elezione interna agli iscritti, viene eletto con 44 427 preferenze all’interno del Collegio dei Probiviri del Movimento 5 Stelle.

Avendo raggiunto il limite dei due mandati imposto dallo statuto del Movimento 5 Stelle, non si è ricandidato alle elezioni politiche del 2022.